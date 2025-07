Presidente da Zâmbia recebe ministro dos Emirados em Lusaka

LUSAKA, 14 de julho de 2025 (WAM) — O presidente da República da Zâmbia, Hakainde Hichilema, recebeu o xeique Shakhboot bin Nahyan Al Nahyan, ministro de Estado dos Emirados Árabes Unidos, durante visita oficial à capital, Lusaka.

Shakhboot bin Nahyan transmitiu as saudações do presidente dos Emirados, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan; do vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum; e do vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, além de votos de contínuo progresso e prosperidade ao governo e ao povo zambiano.

Por sua vez, o presidente Hichilema retribuiu as saudações e expressou seus votos de crescimento e desenvolvimento para os Emirados Árabes Unidos.

Durante o encontro, os dois lados discutiram as relações bilaterais e formas de fortalecê-las, além de explorar iniciativas para ampliar a cooperação em diversos setores, em benefício mútuo dos dois países.