Líbano reabre Gruta de Jeita para visitantes a partir de 15 de julho

BEIRUTE, 14 de julho de 2025 (WAM) — A Gruta de Jeita será reaberta ao público a partir de 15 de julho, após intensos esforços que resultaram em um acordo entre o Ministério do Turismo do Líbano e a prefeitura de Jeita.

Segundo a Agência Nacional de Notícias do país, a municipalidade já iniciou trabalhos de manutenção e preparação do local, incluindo a restauração do bondinho que dá acesso à gruta.

A cerimônia oficial de reabertura será realizada em 21 de julho, sob o patrocínio do presidente Joseph Aoun, representado pela ministra do Turismo, Laura El-Khazen Lahoud. O evento marcará a relevância do ponto turístico como patrimônio natural e símbolo nacional do Líbano.

As autoridades ressaltaram que a retomada das visitas reforça a importância da Gruta de Jeita como “marco turístico nacional e tesouro natural”.