Autoridade de Transporte de Dubai acompanha testes de veículos autônomos na China

PEQUIM, 14 de julho de 2025 (WAM) – Uma equipe técnica da Autoridade de Estradas e Transportes de Dubai (RTA,na sigla em inglês) acompanhou testes de campo com consórcios participantes da quarta edição do Desafio Mundial de Transporte Autônomo de Dubai, que será realizada em 2025 e distribuirá prêmios no valor total de US$ 3 milhões. As avaliações ocorreram em condições reais de tráfego em quatro cidades da China, com o objetivo de aferir o desempenho técnico e operacional das tecnologias concorrentes.

Ahmed Hashem Bahrozyan, diretor-geral da Agência de Transporte Público e presidente do comitê organizador do Congresso Mundial de Transporte Autônomo de Dubai, afirmou que a visita técnica à China teve quatro objetivos principais. Segundo ele, o primeiro foi a realização de testes de campo com os veículos autônomos desenvolvidos pelos consórcios participantes do Desafio Mundial de Transporte Autônomo de Dubai de 2025. Os testes visam avaliar o desempenho técnico e operacional dos veículos em ambientes realistas e controlados, de acordo com os critérios do desafio e os padrões internacionais de segurança.

O segundo objetivo, disse Bahrozyan, foi obter uma visão detalhada das capacidades de cada empresa participante por meio da observação direta das tecnologias e soluções apresentadas. Esse processo contribui para a avaliação geral e oferece uma compreensão mais clara do potencial atual de cada sistema autônomo.

O terceiro ponto da visita foi conhecer as sedes, fábricas e centros de controle das empresas envolvidas, com o intuito de aprofundar o entendimento sobre os ambientes operacionais, os sistemas de apoio técnico e os processos internos. A iniciativa também buscou estabelecer relações estratégicas de longo prazo e promover confiança mútua, abrindo caminho para futuras parcerias no campo da mobilidade inteligente em Dubai.

Por fim, o quarto objetivo foi definir os próximos passos do desafio, a partir da análise dos resultados dos testes de campo e da avaliação da prontidão das soluções para eventual implementação no emirado.

Bahrozyan acrescentou que as visitas às sedes dos consórcios participantes do desafio ocorreram em quatro cidades chinesas: Guangzhou, Xi’an, Guiyang e Suzhou. Segundo ele, essas visitas integraram um processo abrangente de avaliação conduzido pela equipe técnica da Autoridade de Transporte e Rodovias de Dubai, composta por nove integrantes, em colaboração com o júri consultivo e com o apoio da FEV Consulting, da Arthur D. Little e de outros especialistas em transporte autônomo.

Cinco veículos autônomos foram submetidos aos testes: um robô-táxi, dois ônibus autônomos, um barco-robô e um veículo logístico. As avaliações foram feitas com instrumentos de alta precisão, sob observação direta da equipe técnica e dos jurados, que acompanharam o desempenho dos veículos em três tipos de testes: com o veículo parado, em tráfego misto e em ambiente controlado. Cada etapa mediu, respectivamente, o funcionamento de sensores e sistemas de segurança, a capacidade de navegação em vias públicas com tráfego real e a resposta a cenários simulados de interação com pedestres, controle remoto e continuidade da viagem do usuário.

A RTA destacou que os testes fazem parte da preparação para o Congresso Mundial de Transporte Autônomo de Dubai, que ocorrerá entre 24 e 25 de setembro sob o tema “Redefinindo a Mobilidade: O Caminho para a Autonomia”. O evento é patrocinado pelo príncipe herdeiro de Dubai, xeique Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-primeiro-ministro, ministro da Defesa e presidente do Conselho Executivo do emirado.

Considerado o primeiro evento do tipo no mundo, o congresso reunirá autoridades públicas, desenvolvedores de tecnologia, acadêmicos e especialistas da área, com o objetivo de acelerar a adoção de soluções autônomas e inteligentes. A meta estratégica de Dubai é automatizar 25% de todas as viagens realizadas no emirado até 2030.