Ministro da Tolerância representa Emirados em recepção da França pelo Dia da Bastilha

ABU DHABI, 14 de julho de 2025 (WAM) — O xeique Nahyan bin Mubarak Al Nahyan, ministro da Tolerância e da Coexistência dos Emirados Árabes Unidos, participou na noite desta segunda-feira (14/07) da recepção oferecida pelo embaixador da França, Nicolas Niemtchinow, por ocasião do Dia Nacional da França (Dia da Bastilha).

O evento, realizado no Emirates Palace, em Abu Dhabi, contou com a presença da ministra de Estado Noura Al Kaabi, de integrantes do corpo diplomático árabe e estrangeiro credenciado nos Emirados e de vários membros da comunidade francesa no país.

Em discurso durante a cerimônia, o embaixador francês destacou a profundidade das relações históricas e estratégicas entre a França e os Emirados Árabes Unidos, bem como o desenvolvimento observado nos últimos anos.