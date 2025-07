Vice-presidente dos Emirados visita Festival de Tâmaras de Liwa e destaca apoio a agricultores para reforçar segurança alimentar

LIWA, 14 de julho de 2025 (WAM) – O vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, visitou a 21ª edição do Festival de Tâmaras de Liwa, na cidade de Liwa, região de Al Dhafra.

Organizado pela Autoridade do Patrimônio de Abu Dhabi sob seu patrocínio, o festival é um dos mais importantes eventos agrícolas e culturais dos Emirados Árabes Unidos. A iniciativa reafirma o compromisso da autoridade com a valorização de tradições agrícolas enraizadas na identidade nacional.

Durante a visita, Mansour percorreu estandes de entidades públicas e privadas, conhecendo serviços e inovações do setor agrícola. Ele recebeu explicações sobre as competições e atividades do evento, que destacam o valor social e econômico da tamareira e seus derivados, além de seu papel na segurança alimentar e na sustentabilidade agrícola.

Mansour bin Zayed ressaltou que o setor de agricultura e produção de alimentos vem crescendo de forma significativa nos Emirados, impulsionado pelas diretrizes do presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, e por seu apoio contínuo ao fortalecimento da atuação de agricultores, produtores e indústrias para garantir a autossuficiência alimentar.

O xeique afirmou ainda que o festival expressa o vínculo do cidadão do país com a terra e reforça a identidade nacional ao celebrar a tamareira como símbolo cultural. Apoiar a agricultura local e capacitar os produtores contribui para a distribuição econômica equilibrada e o desenvolvimento sustentável.

Mansour também elogiou o impacto positivo do festival sobre a economia da região de Al Dhafra, ao atrair milhares de visitantes anualmente e servir como ponto de encontro entre agricultores, especialistas e empreendedores do setor agrícola, consolidando esse segmento como pilar da economia nacional.

O presidente da Autoridade do Patrimônio de Abu Dhabi, Faris Khalaf Al Mazrouei, e diversos representantes da entidade acompanharam a visita.

Com premiações que somam mais de AED 8,7 milhões (aproximadamente US$ 2,37 milhões), o Festival de Tâmaras de Liwa realiza diversas competições e atividades culturais voltadas à preservação do legado da tamareira como símbolo do passado e riqueza do presente. O evento também fortalece os laços familiares e comunitários e promove valores de pertencimento e cooperação, alinhando-se aos objetivos do “Ano da Comunidade” dos Emirados.

O festival contribui ainda para apoiar a comunidade local e famílias produtoras da região, por meio de um mercado tradicional com estandes para venda de tâmaras frescas, produtos derivados da tamareira, artesanato, viveiros e pavilhões de patrocinadores e apoiadores.