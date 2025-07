Etihad Airways e SKY express firmam parceria de compartilhamento de voos

ABU DHABI, 15 de julho de 2025 (WAM) — A Etihad Airways assinou um acordo de codeshare com a companhia aérea regional grega SKY express, ampliando o acesso a 24 destinos nas ilhas gregas e a três cidades adicionais no leste do Mediterrâneo para os clientes que viajam via Atenas.

A parceria, em vigor desde 14 de julho de 2025, reforça o bom desempenho da cooperação interline já existente entre as duas companhias e expande significativamente o alcance da Etihad pelas ilhas gregas e pela região leste do Mediterrâneo.

Pelo acordo, a Etihad passará a incluir seu código nos voos operados pela SKY express a partir de Atenas, oferecendo acesso integrado a destinos muito procurados, como Creta, Rodes, Mykonos, Santorini e Kos, além de Corfu, Paros e Tessalônica.

Arik De, diretor de Receita e Comercial da Etihad Airways, afirmou: “Essa parceria com a SKY express abre possibilidades empolgantes para nossos clientes explorarem a Grécia além de Atenas. A ampla rede de ilhas atendidas pela SKY express complementa perfeitamente nosso serviço para Atenas, permitindo que os viajantes acessem alguns dos destinos mais deslumbrantes do Mediterrâneo com uma única reserva.”

Gerasimos Skaltsas, diretor Comercial da SKY express, declarou: “A colaboração com a Etihad é um voto de confiança importante na SKY express, reforçando nossa posição como parceiro confiável e ampliando significativamente nossa conectividade.”