Príncipe herdeiro de Ajman discute reforço da cooperação com cônsul-geral da China

AJMAN, 15 de julho de 2025 (WAM) — O príncipe herdeiro de Ajman e presidente do Conselho Executivo do emirado, xeique Ammar bin Humaid Al Nuaimi, recebeu a cônsul-geral da China em Dubai e nos Emirados do Norte, Ou Boqian, em seu gabinete na Corte do Governante.

O xeique deu as boas-vindas à diplomata e desejou êxito em sua missão, expressando confiança de que seu trabalho fortalecerá ainda mais as relações amistosas entre os Emirados Árabes Unidos e a China.

As autoridades discutiram formas de ampliar a cooperação bilateral, com destaque para os setores de comércio e turismo, impulsionados pelos laços históricos e culturais entre os dois países.

Ou Boqian agradeceu a recepção e elogiou a parceria estratégica entre os Emirados e a China. A cônsul também destacou os avanços de Ajman, especialmente nas áreas econômica e turística.