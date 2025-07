Príncipe herdeiro de Ajman recebe cônsul-geral da França e discute cooperação bilateral

AJMAN, 15 de julho de 2025 (WAM) — O príncipe herdeiro de Ajman e presidente do Conselho Executivo do emirado, xeique Ammar bin Humaid Al Nuaimi, recebeu o cônsul-geral da França em Dubai e nos Emirados do Norte, Jean Christophe Paris, na Corte do Governante.

Durante a reunião, as autoridades examinaram as relações entre os Emirados Árabes Unidos e a França, com foco em ampliar a cooperação bilateral em áreas estratégicas. O encontro reafirmou os vínculos de amizade entre os dois países e a disposição mútua de aprofundar parcerias para o desenvolvimento.

A delegação francesa elogiou o avanço econômico de Ajman e destacou o potencial do emirado como polo de investimentos. O cônsul agradeceu ao xeique Ammar pela recepção e hospitalidade.

Também participaram da reunião diversos xeiques e autoridades locais.