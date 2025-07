CEO da flydubai recebe prêmio de Liderança Executiva para Oriente Médio e África no Airline Strategy Awards 2025

DUBAI, 15 de julho de 2025 (WAM) — Ghaith Al Ghaith, diretor-presidente da flydubai, foi agraciado com o prêmio de Liderança Executiva para o Oriente Médio e África no Airline Strategy Awards 2025, realizado ontem à noite em Londres.

Os Airline Strategy Awards, que chegam à 21ª edição, são reconhecidos globalmente por celebrar a excelência em liderança no setor aéreo e inovação estratégica. Organizado pela FlightGlobal em parceria com a Korn Ferry, o prêmio é avaliado por um painel independente de especialistas renomados da indústria.

Neste ano, a premiação reconhece a liderança estratégica de Ghaith Al Ghaith e sua contribuição de longa data para a aviação no Oriente Médio e na África. Desde a fundação da flydubai, em 2008, ele lidera a transformação da companhia em uma das operadoras mais dinâmicas da região, construindo uma rede com mais de 135 destinos em 58 países — sendo mais de 100 deles mercados subatendidos, que antes não tinham conexão aérea direta com Dubai ou não eram atendidos por companhias dos Emirados Árabes Unidos.