Emirados iniciam maior obra para levar água potável ao sul da Faixa de Gaza

GAZA, 15 de julho de 2025 (WAM) — A Operação Chivalrous Knight 3, dos Emirados Árabes Unidos, anunciou o lançamento do maior projeto de fornecimento de água dessalinizada do Egito para o sul da Faixa de Gaza, como parte da resposta emergencial à crise hídrica que se agrava no território sitiado.

Durante uma coletiva de imprensa na sede da Companhia de Água das Municipalidades Costeiras (CMWU, na sigla em inglês), em Deir al Balah, a operação revelou a construção de uma nova tubulação de transmissão de água de 315 milímetros, com 6,7 quilômetros de extensão. O encanamento ligará a estação dessalinizadora estabelecida pelos Emirados Árabes Unidos no lado egípcio a uma área de deslocamento entre os governos de Khan Younis e Rafah.

O projeto deverá fornecer 15 litros de água dessalinizada por pessoa por dia, beneficiando cerca de 600 mil residentes do sul de Gaza, onde mais de 80% da infraestrutura hídrica foi destruída devido aos graves acontecimentos em curso.

Sharif Al-Nayrab, diretor de mídia da operação em Gaza, afirmou: “Essa nova tubulação representa mais do que uma resposta rápida à crise urgente de sede em Gaza; trata-se de uma continuação do compromisso inabalável dos Emirados Árabes Unidos com o apoio ao povo palestino, especialmente diante do desastre humanitário causado pela guerra”.

Al-Nayrab acrescentou que os Emirados têm liderado consistentemente os esforços de ajuda em Gaza, desde a construção de estações de dessalinização e envio de caminhões-pipa até a perfuração de poços e manutenção das redes de abastecimento, culminando nesta iniciativa vital voltada a garantir água potável segura às áreas mais afetadas.

Omar Shatat, diretor-geral adjunto da CMWU para assuntos técnicos, expressou sua gratidão aos Emirados Árabes Unidos, que têm estado na linha de frente do apoio humanitário desde o início da guerra. Segundo ele, os projetos financiados pelos Emirados têm ajudado as prefeituras e instituições da sociedade civil a manter serviços essenciais mesmo em meio a condições extremamente desafiadoras.

Khalil Abu Shammala, representante da sociedade civil em Gaza, elogiou o papel fundamental dos Emirados Árabes Unidos e os projetos humanitários executados no âmbito da operação. Ele destacou que iniciativas como esta oferecem à população acesso à água segura e de qualidade, fortalecendo sua resiliência diante das crises persistentes.

A iniciativa marca um novo capítulo nos esforços da operação para reparar infraestruturas críticas em Gaza, especialmente no setor hídrico, e integra uma ação humanitária mais ampla liderada pelos Emirados para mitigar o desastre e apoiar a resistência da população local.