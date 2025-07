Economia não petrolífera dos Emirados segue sólida, aponta relatório da Opep

VIENA, 15 de julho de 2025 (WAM) — A economia não petrolífera dos Emirados Árabes Unidos segue em terreno sólido, com o Índice de Gerentes de Compras (PMI) de junho avançando ligeiramente para 53,5, após registrar 53,3 em maio e 54 em abril. O dado indica expansão contínua, apesar de uma leve desaceleração no ritmo, segundo o Relatório Mensal do Mercado de Petróleo (MOMR, na sigla em inglês) da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), divulgado em julho.

O documento também destaca que o setor privado segue apresentando desempenho robusto, com os setores imobiliário e de turismo dos Emirados mantendo forte dinamismo em 2025. Em Dubai, o volume de transações imobiliárias no acumulado do ano até junho subiu 24% em relação ao mesmo período do ano passado, enquanto os valores avançaram 38%, refletindo crescimento generalizado em todos os segmentos. Somente em junho, volumes e valores tiveram alta de cerca de 17% na comparação anual.

Em Abu Dhabi, os volumes imobiliários do segundo trimestre de 2025 cresceram 7% em relação ao ano anterior, enquanto os valores saltaram 45% no mesmo comparativo.

O turismo em Dubai também manteve ritmo sólido, com as chegadas em maio de 2025 registrando alta de 6% ano a ano e os números acumulados no ano cerca de 7% acima dos de 2024. Esse nível está aproximadamente 21% acima dos patamares pré-Covid-19, enquanto a taxa de ocupação hoteleira subiu para 83%. Paralelamente, o país avança na diversificação econômica e na construção de parcerias internacionais para apoiar investimentos e ampliar sua base econômica.

O relatório da Opep destaca ainda desenvolvimentos relevantes, como novos acordos para o lançamento do Marco de Cooperação em Tecnologia Avançada entre os Emirados e os Estados Unidos, reforçando o foco conjunto em inovação, investimento e transferência estratégica de conhecimento. Esses esforços fazem parte das estratégias nacionais mais amplas para posicionar os Emirados como um centro global de inovação e crescimento econômico sustentável.