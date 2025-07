Banco Central dos Emirados impõe multa a filial de banco estrangeiro

ABU DHABI, 16 de julho de 2025 (WAM) — O Banco Central dos Emirados Árabes Unidos (CBUAE) impôs uma multa de 600 mil dirhams a uma filial de banco estrangeiro que opera no país, com base no Artigo 137 da Lei Federal nº 14 de 2018 sobre o Banco Central e a Organização de Instituições e Atividades Financeiras, e suas emendas.

A sanção foi aplicada após resultados de inspeções conduzidas pelo CBUAE, que identificaram falhas de conformidade da filial em relação às normas e regulamentos de Conduta de Mercado e Proteção ao Consumidor.

Por meio de suas atribuições de supervisão e regulação, o CBUAE atua para garantir que todos os bancos e seus colaboradores cumpram as leis, regulamentos e padrões em vigor nos Emirados, assegurando a transparência e a integridade do setor bancário e do sistema financeiro nacional.