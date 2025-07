Ammar bin Humaid recebe participantes do Programa de Líderes do Governo dos Emirados 2025

AJMAN, 16 de julho de 2025 (WAM) — O príncipe herdeiro de Ajman e presidente do Conselho Executivo de Ajman, xeique Ammar bin Humaid Al Nuaimi, afirmou que preparar uma nova geração de líderes nacionais, enraizados em sua identidade e capazes de lidar com as transformações globais, exige investimento de longo prazo no desenvolvimento intelectual e na capacitação de talentos emiratenses.

O xeique Ammar fez essas declarações ao receber, na Corte do Governante em Ajman, os participantes do Programa de Líderes do Governo dos Emirados 2025.

A visita contou com a presença de Omar Sultan Al Olama, ministro de Estado para Inteligência Artificial, Economia Digital e Aplicações de Trabalho Remoto, e diretor-geral do Gabinete do Primeiro-Ministro, como parte das atividades do programa em Ajman.

O príncipe herdeiro destacou o compromisso dos Emirados, sob a liderança do presidente xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan e com o apoio do xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, em investir nas pessoas e capacitar jovens talentos nacionais para ocupar posições de destaque em diferentes setores.

Ele acrescentou que o programa traduz a essência da liderança, que começa com a capacidade de influenciar, empoderar os cidadãos e dotá-los das habilidades necessárias para impulsionar mudanças em um cenário global dinâmico.

O xeique Ammar elogiou a dedicação dos participantes e destacou os esforços das entidades organizadoras na preparação de uma geração de líderes emiradenses proativa e de impacto.

Al Olama afirmou que o governo dos Emirados tornou-se um modelo global pioneiro de governança moderna, avançada e preparada para o futuro. Ele atribuiu esse sucesso à visão excepcional da liderança do país em aprimorar o trabalho governamental nos níveis federal e local, abordagem que gerou uma transformação significativa na qualidade e no desempenho dos serviços públicos.

Os participantes do programa agradeceram ao xeique Ammar pelo interesse em recebê-los e por seu apoio.