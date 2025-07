Presidentes dos Emirados e da Turquia reafirmam compromisso de fortalecer laços bilaterais em reunião inaugural do Conselho Estratégico de Alto Nível

ANCARA, 16 de julho de 2025 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, e o presidente da República da Turquia, Recep Tayyip Erdoğan, co-presidiram a reunião inaugural do Conselho Estratégico de Alto Nível entre os dois países. O encontro foi realizado em Ancara como parte da visita de Estado do líder emiradense à Turquia.

Durante a reunião, as duas partes discutiram o avanço da cooperação em diversos setores alinhados às prioridades nacionais e interesses comuns, incluindo o Acordo de Parceria Econômica Abrangente entre Emirados e Turquia.

Erdoğan saudou a visita do presidente dos Emirados como um passo para aprofundar ainda mais as relações bilaterais em todos os níveis.

As conversas também revisaram os avanços nas relações Emirados-Turquia, com destaque para as áreas de economia, comércio, tecnologia, indústria, energia renovável e segurança alimentar, vistas como motores-chave para o desenvolvimento sustentável em ambos os países.

O encontro abordou temas regionais e internacionais, com foco nas dinâmicas do Oriente Médio. As duas lideranças reafirmaram o compromisso conjunto de apoiar esforços pela paz regional, considerada a base para alcançar desenvolvimento e um futuro melhor para as próximas gerações.

Nesse contexto, ambos enfatizaram a importância de priorizar o diálogo e soluções diplomáticas para enfrentar crises regionais e globais, preservando os interesses de todas as nações e povos.

O presidente dos Emirados reafirmou a solidez das relações entre Emirados e Turquia, construídas com base no respeito mútuo e no desejo compartilhado de promover crescimento e prosperidade, tanto bilateralmente quanto regionalmente. Ele destacou o compromisso dos Emirados em aprofundar a cooperação com a Turquia e apoiar a visão comum de paz, segurança e estabilidade duradouras.

Segundo o xeique Mohamed, o Conselho Estratégico de Alto Nível representa um marco importante e reflete avanços significativos na cooperação entre os dois países, funcionando como plataforma vital para diálogo e consultas sobre temas de interesse comum.

Por sua vez, Erdoğan expressou seu compromisso em fortalecer a cooperação com o líder emiradense de forma a servir aos interesses de ambos os países e apoiar esforços mais amplos para promover paz, estabilidade e prosperidade na região e além.

Posteriormente, Erdoğan ofereceu um almoço em homenagem ao presidente dos Emirados e à delegação que o acompanha.

Participaram do encontro e do almoço membros da delegação oficial, incluindo o xeique Saif bin Zayed Al Nahyan, vice-primeiro-ministro e ministro do Interior; o xeique Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente do Tribunal Presidencial para Assuntos Especiais; o xeique Zayed bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan; o xeique Mohammed bin Hamad bin Tahnoun Al Nahyan, assessor do presidente dos Emirados; Sultan bin Ahmed Al Jaber, ministro da Indústria e Tecnologia Avançada; Mohamed Hassan Alsuwaidi, ministro do Investimento; Mohamed bin Mubarak bin Fadhel Al Mazrouei, ministro de Estado para Assuntos de Defesa; o xeique Shakhboot bin Nahyan Al Nahyan, ministro de Estado; Khalifa Shaheen Al Marar, ministro de Estado; Faisal Abdulaziz Al Bannai, assessor do presidente para Pesquisa Estratégica e Tecnologia Avançada; Ahmed Mubarak Al Mazrouei, presidente do Escritório de Assuntos Estratégicos do Gabinete Presidencial e presidente do Escritório Executivo de Abu Dhabi; Lana Zaki Nusseibeh, ministra-assistente para Assuntos Políticos; Sultan Al Mansoori, enviado do ministro das Relações Exteriores; Saeed Thani Al Dhaheri, embaixador dos Emirados na Turquia; Abdulla Al Mandous, diretor-geral do Centro Nacional de Meteorologia, além de outras autoridades de alto escalão.