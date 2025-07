Sharjah Media City discute cooperação estratégica com grupo chinês

SHARJAH, 16 de julho de 2025 (WAM) — A Zona Franca de Mídia de Sharjah (Shams) recebeu uma delegação do Grupo de Mídia da China durante visita oficial voltada à ampliação da cooperação estratégica nas áreas de mídia digital, capacitação profissional e desenvolvimento tecnológico.

Durante a visita, Rashid Abdullah Al Obad, diretor-geral da Shams, reuniu-se com Mu Li, diretor-geral do grupo no Oriente Médio. As discussões abordaram formas de aprofundar a colaboração entre as instituições e ampliar o escopo da parceria. Ambos os lados destacaram que a reunião refletiu uma visão comum sobre a importância de estabelecer alianças estratégicas que fomentem a inovação e invistam no futuro da mídia.

Segundo os participantes, esse entendimento mútuo abre caminho para projetos que incentivem o intercâmbio cultural e tecnológico entre os Emirados Árabes Unidos e a China, com foco em mídia digital, capacitação e produção de conteúdo.

A visita incluiu uma apresentação detalhada sobre a atuação da Shams e seus projetos pioneiros, com destaque para os estúdios Shams Studios — em fase de desenvolvimento —, concebidos como espaço integrado para produção criativa e audiovisual. O complexo foi projetado para oferecer um ambiente profissional e flexível, com padrões internacionais, atraindo criadores de conteúdo de todo o mundo.

A delegação chinesa também conheceu outras instalações importantes, como a sala de podcast, os espaços dedicados à inovação e formação, além de projetos emblemáticos da Shams, como o Hekaya – The Writing Room e a Influencers Room, iniciativas que despertaram grande interesse por seu apoio direto a talentos criativos e influenciadores digitais.