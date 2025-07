Air Arabia Abu Dhabi vai aumentar capacidade operacional em 40% em 2025

ABU DHABI, 16 de julho de 2025 (WAM) — A Air Arabia Abu Dhabi, primeira companhia aérea de baixo custo da capital, expandiu sua frota com a incorporação de dois Airbus A320, elevando o total para 12 aeronaves, como parte da estratégia de crescimento contínuo da empresa.

A companhia também anunciou planos para adicionar mais dois Airbus A320 até o fim do ano. Esse aumento previsto na frota deve elevar a capacidade total em 40% em 2025, reforçando ainda mais o compromisso da Air Arabia Abu Dhabi com o crescimento do setor aéreo da capital e com o desenvolvimento econômico mais amplo do emirado.

Adel Al Ali, CEO do Grupo Air Arabia, afirmou: “A incorporação de novas aeronaves e a expansão estratégica da frota refletem nosso compromisso contínuo com o aumento da eficiência operacional e a ampliação da nossa rede. Esse crescimento acompanha a crescente demanda por viagens aéreas de e para Abu Dhabi.”

Ele acrescentou: “O aumento planejado da capacidade em 2025 vai contribuir ainda mais para a visão econômica e turística mais ampla da capital, enquanto seguimos oferecendo viagens aéreas com foco em custo-benefício para nossos clientes.”

As expansões recentes da rede da Air Arabia Abu Dhabi incluem novas rotas para Yerevan, Almaty e Sialkot, ampliando ainda mais seu alcance. A companhia atualmente conecta Abu Dhabi a mais de 30 destinos no Oriente Médio, África, Ásia Central, subcontinente indiano e Europa Oriental, oferecendo opções de viagem diretas para moradores, empresas e visitantes.