Sharjah: Festival de Tâmaras de Al Dhaid será realizado entre 23 e 27 de julho

SHARJAH, 16 de julho de 2025 (WAM) – A Câmara de Comércio e Indústria de Sharjah concluiu os preparativos para o lançamento da 9ª edição do Festival de Tâmaras de Al Dhaid, que será realizado de 23 a 27 de julho no Expo Al Dhaid.

A edição deste ano contará com ampla participação de produtores de palmeiras e tâmaras de todo o país, além de órgãos governamentais, entidades agrícolas privadas e empreendimentos familiares.

O festival é um dos eventos anuais mais relevantes em Sharjah nos âmbitos econômico, cultural e agrícola, com foco na promoção do cultivo de palmeiras. A iniciativa visa incentivar os agricultores a adotar práticas agrícolas modernas, melhorar a proteção das palmeiras e elevar a qualidade das tâmaras, contribuindo para a segurança alimentar e o crescimento sustentável do setor agrícola nos Emirados Árabes Unidos.

A programação inclui diversas competições com prêmios significativos, entre elas o concurso de beleza de tâmaras “Ratb”, o de melhores limões, o de figos, a competição infantil “Ratb Al Kharaif Beauty” e o concurso de tâmaras caseiras, voltado exclusivamente para mulheres.

O festival também oferecerá uma variedade de atividades culturais e oficinas voltadas ao uso de técnicas agrícolas modernas e cuidados com as palmeiras. O objetivo é estimular a inovação no campo e impulsionar a adoção de tecnologias avançadas para aumentar a produtividade e melhorar a qualidade dos produtos.

Mohammad Amin Al Awadi, diretor-geral da Câmara de Sharjah, afirmou que o festival está alinhado com a visão estratégica do emirado de promover a segurança alimentar sustentável por meio de uma agricultura que concilie tradições herdadas e tecnologias contemporâneas.

“O Festival de Tâmaras de Al Dhaid é uma plataforma essencial para impulsionar o setor agrícola de Sharjah, permitindo que centenas de agricultores adotem boas práticas, inovem e troquem conhecimentos com investidores e jovens empreendedores. Isso contribui para o empoderamento econômico, fortalece o cultivo da tamareira como cultura estratégica e consolida Al Dhaid como destino agrícola e turístico de destaque”, disse.

A abertura do festival, em 23 de julho, contará com as competições de melhores limões, figos e beleza das tâmaras “Ratb Al Kharaif”. Em 24 de julho, ocorre o concurso de tâmaras “Khneizi”, seguido pelo concurso das tâmaras “Al-Khalas”, em 25 de julho. No sábado, 26 de julho, será realizada a competição das tâmaras “Shishi”. O encerramento, no domingo, 27 de julho, revelará os vencedores das categorias “Tâmaras de Elite de Dhaid – Geral” e “Tâmaras de Elite de Dhaid – Emirados do Norte”.

A comissão organizadora estabeleceu critérios gerais e específicos para os concursos de tâmaras desta edição. Entre as exigências estão a utilização exclusiva de tâmaras locais produzidas em 2025 nas próprias fazendas dos participantes. Os frutos devem estar em ponto ideal de maturação, livres de insetos, danos ou defeitos visíveis, pesar 4 quilos e ser apresentados em cestos tradicionais. Regras adicionais se aplicam às categorias de elite e aos concursos de limão e figo.

A competição de tâmaras caseiras é restrita a mulheres dos Emirados do Norte, enquanto o concurso infantil é voltado a participantes da Região Central de Sharjah, promovendo o engajamento comunitário e a inclusão social.