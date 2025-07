Vice-presidente dos Emirados participa de programação esportiva de verão em Abu Dhabi

ABU DHABI, 16 de julho de 2025 (WAM) — O xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, participou do Abu Dhabi Summer Sports (ADSS, na sigla em inglês), evento organizado pelo Grupo ADNEC e pelo Conselho de Esportes de Abu Dhabi, no Centro Nacional de Exposições de Abu Dhabi.

O xeique Mansour se reuniu com os organizadores e foi informado sobre os programas esportivos e as diversas atividades oferecidas no evento, que incluem esportes individuais e coletivos, além de iniciativas voltadas para famílias e crianças — uma programação abrangente que atende a todos os segmentos da sociedade.

Ele visitou as principais instalações do evento, que reúne a maior estrutura do tipo na região, com mais de 37 mil metros quadrados. O complexo inclui mais de 52 quadras e campos climatizados para mais de 12 modalidades coletivas, todos construídos segundo os mais altos padrões internacionais, além de uma pista coberta de corrida com 1,2 quilômetro de extensão.

O xeique Mansour também participou de uma partida amistosa de vôlei, em sinal de seu compromisso com a interação direta em iniciativas sociais e de apoio à prática esportiva durante o verão. E elogiou o nível de organização e o papel do evento na criação de um ambiente esportivo inclusivo, que incentiva estilos de vida saudáveis e ativos, especialmente durante o período de altas temperaturas. Destacou ainda a importância de iniciativas que promovem a qualidade de vida, ao oferecer oportunidades para pessoas de todas as idades praticarem esportes em ambientes seguros e adequados.