Emirates retoma voos para Damasco e reintegra Síria à malha aérea no Oriente Médio

DUBAI, 17 de julho de 2025 (WAM) – A Emirates retomou oficialmente suas operações para a capital síria, Damasco, marcando o retorno da “Cidade do Jasmim” à sua malha aérea no Oriente Médio. O voo EK913 pousou no Aeroporto Internacional de Damasco com 286 passageiros a bordo e foi recebido com o tradicional arco de água. A retomada dos voos reconecta a Síria à rede global da companhia.

A delegação dos Emirados Árabes Unidos foi liderada pelo ministro do Esporte e presidente da Agência Espacial dos Emirados, Ahmad Belhoul Al Falasi, e contou com executivos da Emirates como Adel Al Redha, vice-presidente e diretor de operações; xeique Majid Al Mualla, vice-presidente sênior de Assuntos Internacionais; Adil Al Ghaith, vice-presidente sênior de Operações Comerciais (Centro), entre outros. Também integraram a comitiva representantes da Autoridade Geral da Aviação Civil dos Emirados, da Autoridade de Aviação Civil de Dubai, da Segurança da Aviação e da Polícia de Dubai, além de jornalistas e convidados.

A chegada foi recebida por autoridades sírias, incluindo o embaixador dos Emirados em Damasco, Hasan Ahmed Al Shehhi, e representantes da aviação civil síria e do aeroporto internacional.

Adil Al Ghaith declarou: “Hoje celebramos um marco importante com o retorno da Emirates a Damasco. Ao conectar a Síria a quase 150 destinos, buscamos impulsionar o turismo, o comércio e o investimento, apoiando a recuperação do país. Os Emirados Árabes Unidos e a Síria compartilham laços históricos, e agradecemos às autoridades de ambos os países pela cooperação na retomada dos serviços.d”

A cerimônia de relançamento contou com corte de bolo e troca de presentes entre autoridades dos dois países. Segundo Alaa Sallal, diretor de Relações Públicas da Autoridade Geral da Aviação Civil da Síria, a retomada dos voos foi fruto de uma coordenação de alto nível que reflete a força das relações bilaterais e da cooperação econômica.

A Emirates operará inicialmente três voos semanais para Damasco – às segundas, quartas e domingos –, com aumento para quatro voos semanais a partir de 2 de agosto e frequência diária a partir de 26 de outubro. Os clientes também se beneficiarão do acordo de compartilhamento de código com a flydubai.

A companhia iniciou seus voos para Damasco em 1988 e, antes da suspensão das operações em 2012, havia transportado mais de 2,1 milhões de passageiros para a cidade. Atualmente, a Emirates opera 194 voos semanais para 14 cidades no Oriente Médio e no Conselho de Cooperação do Golfo (CCG).