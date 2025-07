Presidente do Escritório Nacional de Mídia discute cooperação em mídia e tecnologia em Londres

LONDRES, 17 de julho de 2025 (WAM) — Abdulla bin Mohammed bin Butti Al Hamed, presidente do Escritório Nacional de Mídia (NMO, na sigla em inglês) e do Conselho de Mídia dos Emirados, reuniu-se em Londres com Michelle Donelan, ex-ministra britânica de Estado para Ciência, Inovação e Tecnologia.

O encontro, realizado como parte dos preparativos para a próxima edição da Cúpula BRIDGE, que ocorrerá em Abu Dhabi em dezembro, abordou oportunidades de cooperação conjunta nas áreas de inteligência artificial e mídia, além de destacar a importância de construir parcerias internacionais que fortaleçam a infraestrutura de comunicação e estimulem a economia criativa.

Al Hamed afirmou que a inteligência artificial é uma ferramenta crucial na transformação do cenário midiático, ressaltando a necessidade de adotar modelos de IA que conciliem inovação e responsabilidade, de modo a reforçar a credibilidade e elevar a qualidade do conteúdo.

Ele também destacou o papel da Cúpula BRIDGE como uma vitrine para as aplicações éticas da inteligência artificial e seu potencial para servir às comunidades e aos países, sublinhando o compromisso dos Emirados Árabes Unidos com parcerias voltadas à tecnologia e à inovação para o desenvolvimento de ferramentas midiáticas que aprimorem a qualidade do conteúdo e os mecanismos de verificação.

Por sua vez, Michelle Donelan elogiou o papel pioneiro dos Emirados no apoio à inovação na mídia e expressou interesse em participar da Cúpula BRIDGE para compartilhar experiências no campo da comunicação e das tecnologias emergentes.