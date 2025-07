Presidente dos Emirados e líder da Sérvia discutem fortalecimento da parceria bilateral em Belgrado

BELGRADO, 17 de julho de 2025 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, reuniu-se nesta quinta-feira (17) com o presidente da Sérvia, Aleksandar Vučić, para tratar de áreas prioritárias de cooperação entre os dois países, com destaque para investimentos, economia, comércio, tecnologia, segurança alimentar, energia renovável e outros setores alinhados às prioridades de desenvolvimento mútuo.

O encontro foi realizado no contexto da parceria estratégica abrangente e da parceria econômica abrangente estabelecidas entre os Emirados Árabes Unidos e a Sérvia.

Aleksandar Vučić afirmou que a presença de Mohamed bin Zayed demonstra o compromisso mútuo dos dois países em aprofundar a cooperação em prol do progresso e da prosperidade de seus povos.

Os dois líderes também abordaram questões regionais e internacionais de interesse comum. O presidente dos Emirados ressaltou que o país defende o diálogo e a diplomacia como meios essenciais para resolver disputas e enfrentar crises globais.

Mohamed bin Zayed reafirmou o compromisso dos Emirados Árabes Unidos com a paz e a estabilidade nos Bálcãs, destacando a importância de estabelecer parcerias voltadas ao desenvolvimento com todos os países da região, sempre com foco no bem-estar de suas populações.

Ambos os lados expressaram interesse em continuar fortalecendo os laços bilaterais para promover crescimento e prosperidade em benefício das duas nações. Também sublinharam a importância de unir esforços para promover a paz, a estabilidade e o desenvolvimento regional e global.

O presidente dos Emirados estava acompanhado por uma delegação composta por xeique Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente da Corte Presidencial para Assuntos Especiais; xeique Zayed bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan; xeique Mohammed bin Hamad bin Tahnoun Al Nahyan, assessor do presidente dos Emirados; Ali bin Hammad Al Shamsi, secretário-geral do Conselho Supremo de Segurança Nacional; Sultan bin Ahmed Al Jaber, ministro da Indústria e Tecnologia Avançada; xeique Shakhboot bin Nahyan Al Nahyan, ministro de Estado; Faisal Abdulaziz Al Bannai, assessor do presidente para Assuntos de Pesquisa Estratégica e Tecnologia Avançada; Ahmed Mubarak Ali Al Mazrouei, presidente do Escritório de Assuntos Estratégicos da Presidência e do Escritório Executivo de Abu Dhabi; Lana Zaki Nusseibeh, secretária-adjunta do ministro das Relações Exteriores para Assuntos Políticos; Khaldoon Khalifa Al Mubarak, presidente da Autoridade de Assuntos Executivos; Ahmed Hatem AlMenhali, embaixador dos Emirados Árabes Unidos na Sérvia; e Mohamed Alabbar, presidente do Conselho de Administração da Eagle Hills, além de outras autoridades.