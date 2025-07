Emirados participam da 3ª reunião de ministros de Finanças e presidentes de bancos centrais do G20 na África do Sul

DURBAN, 17 de julho de 2025 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos, representados pelo Ministério das Finanças e pelo Banco Central dos Emirados, participam da 3ª reunião de ministros de Finanças e presidentes de bancos centrais do G20, realizada sob a presidência sul-africana neste ano.

O encontro acontece em Durban, reunindo representantes dos países-membros do G20, nações convidadas e organizações internacionais.

A delegação emiradense é liderada por Mohamed bin Hadi Al Hussaini, ministro de Estado para Assuntos Financeiros, e conta com Younis Haji AlKhoori, secretário-geral do Ministério das Finanças; Ebrahim Obaid Al Zaabi, vice-governador para Política Monetária e Estabilidade Financeira do Banco Central; e Ali Abdullah Sharafi, secretário-assistente interino para Relações Financeiras Internacionais do ministério.

A reunião aborda o andamento das prioridades definidas pela presidência sul-africana para 2025 e deve ser concluída com a adoção do comunicado oficial, ao qual os Emirados contribuíram por meio de comentários em grupos de trabalho e participação em reuniões preparatórias.

Os debates abrangem temas como perspectivas macroeconômicas globais, arquitetura financeira internacional, desenvolvimento de infraestrutura, tributação internacional, obstáculos ao crescimento e desenvolvimento na África, finanças sustentáveis, questões do setor financeiro e inclusão financeira.

Al Hussaini destacou que o encontro representa uma plataforma estratégica para reforçar a coordenação internacional em questões econômicas e financeiras globais, além de impulsionar esforços conjuntos pela estabilidade econômica e pelo desenvolvimento sustentável.

Segundo ele, a participação dos Emirados visa apoiar os objetivos globais do grupo e contribuir ativamente para o desenvolvimento de políticas econômicas e financeiras internacionais. Ele ressaltou a importância de políticas eficazes para garantir estabilidade macroeconômica, como apoio fiscal direcionado, aprimoramento institucional e maior eficiência no mercado de trabalho.

O ministro afirmou que os Emirados estão comprometidos com o fortalecimento da estrutura financeira internacional e com o apoio a mercados emergentes e economias em desenvolvimento, por meio da redução de riscos de investimento, mobilização de capital privado, apoio financeiro direcionado, fortalecimento dos mercados locais, avanço de reformas estruturais e promoção da cooperação internacional — esforços que, em conjunto, reforçam a estabilidade financeira global.

Al Hussaini acrescentou que o país segue adotando políticas financeiras proativas para sustentar essa abordagem e contribuir para o desenvolvimento sustentável de longo prazo. Ele também elogiou o avanço na reforma tributária internacional por meio do Plano de Ação BEPS, destacando o compromisso dos Emirados com a construção de sistemas fiscais justos e sustentáveis no âmbito da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Cooperação Fiscal Internacional.

O ministro ressaltou ainda a necessidade de ampliar a participação do setor privado em infraestrutura, melhorar o acesso a capital acessível por meio de mercados financeiros mais inclusivos e fortalecer a governança e a capacidade institucional — prioridades essenciais para impulsionar o crescimento e o desenvolvimento na África.

Al Hussaini reforçou que coerência de políticas, capacidade institucional e dados climáticos confiáveis são fundamentais para superar barreiras às finanças sustentáveis, destacando a experiência dos Emirados na redução de lacunas de proteção securitária com avaliações de risco climático, estruturação de prêmios e abordagem colaborativa entre reguladores financeiros.

Paralelamente à reunião do G20, a delegação emiratense participou, entre 14 e 16 de julho, dos encontros de vice-ministros de Finanças e vice-presidentes de bancos centrais para discutir o comunicado do G20. Foram debatidos ainda temas como avanços nos bancos multilaterais de desenvolvimento, financiamento para resposta a pandemias, crescimento e desenvolvimento na África e sessões adicionais de redação do comunicado.

Os Emirados participam das atividades do G20 em 2025, que serão concluídas com a Cúpula de Líderes no fim do ano. Esta é a sexta participação do país no processo do G20, após convites como país convidado na França (2011), Arábia Saudita (2020), Indonésia (2022), Índia (2023) e Brasil (2024).