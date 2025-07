Etihad Airways inicia voos para Al Alamein, no Egito

ABU DHABI, 17 de julho de 2025 (WAM) – A Etihad Airways realizou seu voo inaugural para Al Alamein (DBB), adicionando a cidade costeira egípcia à sua lista de destinos sazonais de verão.

O novo serviço direto aproxima os viajantes de um dos destinos à beira-mar mais encantadores do Mediterrâneo, com voos duas vezes por semana, de Abu Dhabi para Al Alamein. As viagens, com horários convenientes, ocorrem às quintas-feiras e aos domingos, permitindo uma escapada rápida de fim de semana ou uma estadia mais prolongada.

“O lançamento de Al Alamein reflete nosso foco estratégico na expansão da malha da Etihad para atender rotas sazonais de alta demanda”, afirmou Antonoaldo Neves, diretor-presidente da Etihad Airways. “À medida que o turismo de lazer continua crescendo, destinos como Al Alamein têm enorme apelo para nossos passageiros que buscam experiências premium no verão. Essa nova conexão reforça nosso compromisso mais amplo de oferecer mais opções e flexibilidade em nossa rede, que cresce rapidamente.”