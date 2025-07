Setor imobiliário de Ajman cresce 37% no 1º semestre e movimenta mais de 3 bilhões de dólares

AJMAN, 17 de julho de 2025 (WAM) – O setor imobiliário no emirado de Ajman registrou um desempenho notável no primeiro semestre de 2025, com um valor total de transações que atingiu AED 12,4 bilhões (US$ 3,38 bilhões), o que representa um crescimento recorde de 37% em comparação com o mesmo período do ano anterior.

O xeique Abdulaziz bin Humaid Al Nuaimi, presidente do Departamento de Terras e Regulação Imobiliária de Ajman, afirmou que o setor imobiliário desempenha um papel fundamental no crescimento econômico do emirado. Ele destacou que o setor segue apresentando um desempenho excepcional, refletindo a posição de Ajman como um destino de investimento de destaque e um mercado imobiliário promissor.

Durante a apresentação do relatório do setor referente ao primeiro semestre de 2025, o xeique Abdulaziz ressaltou que o bom desempenho do mercado imobiliário de Ajman e o aumento de 37% no valor das transações indicam uma demanda crescente por imóveis. Segundo ele, esses números confirmam a atratividade do emirado para investidores e sua forte vantagem competitiva no cenário regional.