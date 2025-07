Autoridade de Corridas dos Emirados divulga calendário da temporada 2025–2026

ABU DHABI, 21 de julho de 2025 (WAM) – A Autoridade de Corridas dos Emirados (ERA, na sigla em inglês) anunciou o calendário oficial da temporada 2025–2026 de corridas de cavalos nos Emirados Árabes Unidos, que terá início em 25 de outubro de 2025, no Abu Dhabi Turf Club.

A nova temporada reflete o compromisso contínuo do país com o desenvolvimento da competitividade no hipismo, com uma programação destacada de provas para cavalos puro-sangue e cruzados.

Com base no sucesso das temporadas anteriores, o calendário reafirma a posição dos Emirados como destino de destaque no circuito internacional de corridas, impulsionado pela organização profissional e pelo forte apoio da liderança nacional.

A temporada contará com 64 corridas em cinco dos principais hipódromos do país: 16 no Abu Dhabi Turf Club, 14 no hipódromo de Al Ain, 11 em Jebel Ali, 6 em Sharjah e 16 em Meydan, que encerrará a temporada com a prestigiada Dubai World Cup.

A abertura oficial será no sábado, 25 de outubro, em Abu Dhabi, seguida por Jebel Ali em 1º de novembro, Meydan em 7 de novembro, Al Ain em 9 de novembro e Sharjah em 16 de novembro.

O Abu Dhabi Turf Club seguirá como palco de algumas das corridas clássicas mais importantes, incluindo a Copa do Presidente dos Emirados, uma das provas de maior prestígio da região, que atrai os principais jóqueis e proprietários de cavalos árabes puro-sangue de todo o mundo. Já o hipódromo de Meydan continua sendo o principal centro das corridas no país e encerrará a temporada em 28 de março de 2026 com a Dubai World Cup — o evento mais aguardado e lucrativo do calendário internacional.

O hipódromo de Sharjah sediará diversas provas de destaque, como a Copa do Governante de Sharjah, a Copa do CCG, a Copa do Príncipe Herdeiro de Sharjah e a primeira etapa da Emirates Sprint Series, a Copa xeique Ahmed bin Rashid Al Maktoum.

O hipódromo de Al Ain abrigará o dia da Al Ain Mile, além da Série de Maratonas. Em Jebel Ali, o calendário inclui o Jebel Ali Mile, o Jebel Ali Sprint e o Jebel Ali Stakes.