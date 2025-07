Número de emiradenses no setor privado cresce e ultrapassa 152 mil

DUBAI, 21 de julho de 2025 (WAM) – O Ministério de Recursos Humanos e Emiratização (MoHRE, na sigla em inglês) informou que o número de cidadãos emiradenses empregados no setor privado ultrapassou 152 mil pessoas até 30 de junho de 2025, distribuídas em 29 mil empresas. A data marcou o prazo final para o cumprimento das metas de emiratização relativas ao primeiro semestre do ano.

Em comunicado, o ministério afirmou que o avanço da política de emiratização no setor privado comprova a eficácia das diretrizes adotadas e do programa Nafis, implementado com base na visão da liderança do país.

Segundo o ministério, os esforços têm gerado impacto positivo, evidenciado pelo crescimento no número de cidadãos atuando no setor privado. Os resultados mostram que esse segmento se consolida como campo atrativo para talentos locais, valorizando sua competitividade, o valor agregado que oferecem e sua contribuição para o crescimento e a sustentabilidade das empresas.

As conquistas estão alinhadas às diretrizes do xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente, vice-primeiro-ministro, presidente da Corte Presidencial e presidente do Conselho de Competitividade de Talentos Emiradenses (ETCC).

O ministério destacou ainda que o aumento contínuo e recorde de cidadãos trabalhando no setor privado reflete a sustentabilidade do crescimento econômico nacional. Isso também se evidencia pela entrada de novas empresas no mercado de trabalho do país, com crescimento de 33% no número total de estabelecimentos no último ano, impulsionado pelo modelo de desenvolvimento sustentável dos Emirados e pelas ações voltadas à criação de um ambiente de negócios competitivo em escala global.

O MoHRE elogiou a colaboração das empresas que vêm cumprindo as políticas de emiratização, destacando a consciência dessas organizações em relação à responsabilidade que têm no apoio aos planos estratégicos do país e à visão de desenvolvimento baseada na sustentabilidade. Segundo o ministério, isso fortalece a competitividade do mercado de trabalho por meio de maior eficiência, flexibilidade e protagonismo da força de trabalho nacional.

O ministério reiterou seu compromisso em manter os avanços obtidos no programa de emiratização, por meio da parceria contínua com o setor privado. Empresas que atingem as metas estipuladas continuam a ter acesso aos incentivos do programa Nafis, que inclui diversas iniciativas e benefícios.

Atualmente, cidadãos emiradenses estão empregados em seis setores econômicos principais: serviços empresariais, intermediação financeira, comércio, serviços de reparo, construção civil e indústria de transformação, entre outros. Eles ocupam cargos nas áreas científica, técnica e humanitária, atuando como especialistas, gestores e profissionais administrativos.

O MoHRE projeta avanços adicionais na segunda metade de 2025. A meta é alcançar um crescimento de 1% na contratação de cidadãos emiradenses em cargos qualificados por empresas com 50 funcionários ou mais. Além disso, empresas com 20 a 49 empregados, atuando em 14 setores econômicos definidos, deverão contratar ao menos um cidadão até o fim do ano, desde que tenham ambiente de trabalho adequado.