Governante de Ras Al Khaimah recebe embaixadora dos EUA em visita de despedida

RAS AL KHAIMAH, 21 de julho de 2025 (WAM) – O xeique Saud bin Saqr Al Qasimi, membro do Conselho Supremo e governante de Ras Al Khaimah, recebeu, em seu palácio na cidade de Saqr bin Mohammed, a embaixadora dos Estados Unidos nos Emirados Árabes Unidos, Martina Strong, em visita de cortesia antes do fim de sua missão diplomática no país.

Durante o encontro, o xeique Saud destacou a profundidade das relações bilaterais entre os Emirados e os Estados Unidos, reafirmando o compromisso mútuo de fortalecer e ampliar os laços em benefício dos dois povos e de seus interesses comuns.

O governante elogiou os esforços da embaixadora na promoção da cooperação em diversos setores e desejou sucesso em suas futuras responsabilidades.

A diplomata norte-americana agradeceu ao governante de Ras Al Khaimah pela hospitalidade e acolhida calorosa. Também ressaltou o apoio que recebeu ao longo de sua missão nos Emirados e elogiou os avanços do país em desenvolvimento sustentável, que, segundo ela, têm atraído reconhecimento internacional.