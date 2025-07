Nahyan bin Mubarak participa de celebração da Revolução de 23 de Julho na embaixada do Egito

ABU DHABI, 21 de julho de 2025 (WAM) — O xeique Nahyan bin Mubarak Al Nahyan, ministro da Tolerância e da Coexistência, e Khalifa Shaheen Al Marar, ministro de Estado, participaram da recepção oferecida por Sharif Mahmoud Said Eissa, embaixador da República Árabe do Egito nos Emirados Árabes Unidos, em comemoração ao 73º aniversário da Revolução de 23 de Julho.

O evento, realizado na embaixada egípcia em Abu Dhabi, contou com a presença de autoridades, membros do corpo diplomático árabe e estrangeiro credenciado nos Emirados, além de integrantes da comunidade egípcia residente no país.

Em discurso na ocasião, o embaixador Sherif Eissa destacou a profundidade e a força das relações entre o Egito e os Emirados Árabes Unidos, baseadas nos princípios de irmandade estabelecidos pelo xeique Zayed bin Sultan Al Nahyan, fundador da federação.

Eissa ressaltou que, nos últimos dois anos, as relações entre os dois países passaram por transformações qualitativas e quantitativas, com o investimento direto dos Emirados no Egito atingindo o nível recorde de quase US$ 70 bilhões, o que coloca os Emirados como principal investidor no país árabe.

Ele também mencionou os expressivos aportes dos Emirados no projeto Ras El Hekma, na costa norte egípcia, e observou que o comércio bilateral entre os dois países supera US$ 4 bilhões anuais.