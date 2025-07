Projetos dos Emirados beneficiam mais de 943 mil pessoas na Tanzânia

DUBAI, 22 de julho de 2025 (WAM) – Saeed Mohammed Al Tayer, presidente do Conselho de Curadores da Fundação de Assistência Hídrica dos Emirados (Suqia UAE), anunciou que mais de 943 mil pessoas já foram beneficiadas pelos projetos da entidade na Tanzânia.

As iniciativas da Suqia fazem parte de uma doação do xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, em parceria com o Crescente Vermelho dos Emirados, com o objetivo de fornecer água potável a mais de um milhão de pessoas no país africano. A conclusão do projeto está prevista para o terceiro trimestre de 2025.

O anúncio foi feito por Al Tayer durante a segunda reunião do Conselho de Curadores em 2025. Também participaram do encontro Fahad Abdelrahman bin Sultan, secretário-geral adjunto de Desenvolvimento e Cooperação Internacional do Crescente Vermelho dos Emirados e vice-presidente do conselho; Sultan Mohammed Al Shamsi, secretário-assistente de Assuntos de Desenvolvimento Internacional e Organizações Internacionais no Ministério das Relações Exteriores; Nasser Lootah, vice-presidente executivo de Geração da Autoridade de Eletricidade e Água de Dubai (DEWA); Waleed bin Salman, vice-presidente executivo de Desenvolvimento de Negócios e Excelência da DEWA; Dr. Yousef Al Akraf, vice-presidente executivo de Suporte Corporativo e Recursos Humanos da DEWA; e Mohammed Abdulkareem Al Shamsi, diretor executivo interino da Suqia UAE.

Durante a reunião, também foi destacado o reconhecimento concedido a 12 vencedores de oito países na quarta edição do Prêmio Global da Água Mohammed bin Rashid Al Maktoum, entregue por Sua Alteza o xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum. O prêmio, coordenado pela Suqia UAE, distribui um total de US$ 1 milhão em quatro categorias principais.

“Seguimos o caminho nobre estabelecido pelo Pai Fundador, o xeique Zayed bin Sultan Al Nahyan, estendendo a mão aos que mais precisam ao redor do mundo. Buscamos gerar um impacto sustentável e positivo na vida de milhões de pessoas por meio da promoção de soluções inovadoras para a crise global da água e da implementação de iniciativas humanitárias que refletem os valores de solidariedade e generosidade que definem a sociedade emiradense”, afirmou Al Tayer.

O conselho também fez um balanço das ações anteriores da fundação, voltadas a incentivar a inovação em soluções sustentáveis para o acesso à água e a promover projetos humanitários e de desenvolvimento voltados a comunidades carentes.

Desde sua criação, em 2015, a Suqia UAE já beneficiou cerca de 15 milhões de pessoas em 37 países, com a implementação de mais de mil projetos sustentáveis de abastecimento de água.