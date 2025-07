Mohammed bin Rashid inspeciona expansão do porto de Mina Al Hamriya e aprova novo projeto de ampliação

DUBAI, 22 de julho de 2025 (WAM) – O xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, visitou o porto de Mina Al Hamriya para acompanhar o andamento das obras de modernização da infraestrutura e o papel crescente do terminal no comércio regional e global.

“Estamos transformando nossos portos em portais dinâmicos que não apenas conectam o mundo e aceleram o fluxo de mercadorias, mas também impulsionam a inovação e criam oportunidades. Nosso objetivo não é apenas competir, e sim liderar o comércio global com uma visão transformadora e novos padrões. Queremos que Dubai seja a primeira escolha dos comerciantes, a rota confiável para os negócios e o centro mais dinâmico das cadeias logísticas mundiais”, declarou o xeique durante a visita.

Durante a inspeção, o líder recebeu informações sobre a importância estratégica do porto para a segurança alimentar dos Emirados Árabes Unidos e para a facilitação do comércio na região do Golfo Arábico, especialmente no que diz respeito ao transporte de produtos perecíveis e animais vivos. Representantes da DP World, operadora do terminal, também apresentaram planos de expansão da infraestrutura para atender à crescente demanda regional.

O xeique Mohammed bin Rashid aprovou um novo projeto de ampliação que inclui a construção de um cais de 700 metros com calado de 12 metros, permitindo o recebimento de embarcações maiores e aumentando a capacidade de movimentação de cargas do porto.

As melhorias se somam à expansão realizada em 2024, que adicionou 1.150 metros de cais e aumentou significativamente a capacidade de atracação. Atualmente, Mina Al Hamriya opera com uma diversidade de cargas, como aço, cargas fracionadas, veículos (RoRo), contêineres e embarcações tradicionais de madeira, combinando legado marítimo com operações logísticas modernas. A área total de armazenagem do porto passou de 3,4 milhões para quase 6,4 milhões de pés quadrados, ampliando o apoio às ambições comerciais de Dubai.

O presidente do conselho e CEO do grupo DP World, Sultan Ahmed bin Sulayem, afirmou que Mina Al Hamriya tem sido uma peça fundamental no setor comercial de Dubai há décadas e que a empresa está comprometida com o crescimento do porto, preservando ao mesmo tempo seu patrimônio marítimo. “Este novo projeto de ampliação garantirá que Mina Al Hamriya continue apoiando nossa visão econômica nacional, ao mesmo tempo em que fortalece o comércio e a segurança alimentar na região”, disse.

Antes um centro de embarque de barcos de madeira, Mina Al Hamriya hoje movimenta diversos tipos de mercadorias, com mercados-chave em países vizinhos. O porto continua sendo um ponto de entrada essencial para frutas, verduras e animais vivos, com previsão de importação de 1 milhão de cabeças de gado em 2025.

Desde a modernização concluída no ano passado, o terminal registrou um aumento de 11% no número de atracações, passando de 2.430 no primeiro semestre de 2024 para 2.700 no mesmo período de 2025, refletindo o aumento da demanda por parte dos clientes.

No primeiro semestre deste ano, Mina Al Hamriya movimentou cerca de AED 9,07 bilhões em comércio. A expansão reforça o compromisso contínuo de Dubai com investimentos em infraestrutura ágil e preparada para o futuro, consolidando sua posição como polo marítimo global.