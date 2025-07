Festival de Tâmaras de Al Dhaid começa nesta quarta-feira com competições e atrações culturais

SHARJAH, 22 de julho de 2025 (WAM) – A 9ª edição do Festival de Tâmaras de Al Dhaid começa nesta quarta-feira (23/07) no Expo Al Dhaid, com cerimônia oficial de inauguração marcada para quinta-feira. O evento segue até domingo, dia 27 de julho.

Organizado pela Câmara de Comércio e Indústria de Sharjah, o festival deste ano conta com ampla participação de produtores de tâmaras e agricultores especializados no cultivo de palmeiras de várias regiões dos Emirados, além de órgãos governamentais e entidades do setor agrícola, tanto públicas quanto privadas.

Consolidado como um dos principais eventos agrícolas e comerciais do país, o Festival de Tâmaras de Al Dhaid tem papel fundamental na preservação da identidade cultural e econômica do emirado. O objetivo é promover o cultivo de palmeiras e valorizar o patrimônio agrícola dos Emirados Árabes Unidos.

A iniciativa também serve como plataforma estratégica para incentivar os agricultores a adotarem as melhores práticas agrícolas, contribuindo assim para a segurança alimentar e o crescimento sustentável do setor no país.

A programação deste ano inclui diversas competições voltadas à excelência na produção. A partir desta quarta-feira, serão realizadas disputas nas categorias de tâmaras cultivadas localmente, além de concursos para limões, figos e a beleza das tâmaras da variedade “Ratb Al Kharaif”.

Na quinta-feira (24/07), será realizado o concurso de beleza da variedade “Khneizi”, seguido pela competição da variedade “Al-Khalas” na sexta-feira (25/07). No sábado (26/07), acontece o concurso da variedade “Shishi”. O encerramento do festival, no domingo (27/07), marcará o anúncio dos vencedores das competições “Elite Geral de Al Dhaid” e “Elite de Al Dhaid dos Emirados do Norte”.

A comissão organizadora estabeleceu regras gerais e critérios específicos para a participação nas competições. Os produtos devem ser provenientes da safra de 2025, cultivados exclusivamente em fazendas pertencentes aos próprios participantes. As tâmaras precisam estar no estágio ideal de maturação, livres de pragas ou defeitos visíveis. O peso exigido para a maioria das categorias é de quatro quilos por cesto tradicional, com critérios distintos para as categorias de elite, além dos concursos de limões e figos.

A participação no concurso de tâmaras cultivadas em casa é exclusiva para mulheres dos Emirados do Norte, enquanto o concurso de beleza “Ratb Al Kharaif” é destinado a crianças da Região Central de Sharjah, promovendo o engajamento da comunidade e a inclusão social.

A edição deste ano contará com diversas atividades culturais e comerciais, com a presença ativa de famílias locais que apresentarão produtos artesanais inspirados na tamareira. O festival funciona como uma vitrine para apoiar o crescimento desses pequenos negócios e reforçar seu papel na economia e na vida social, alinhado ao “Ano da Comunidade” nos Emirados Árabes Unidos.

São esperadas visitas de autoridades e delegações oficiais que irão avaliar os avanços da agricultura local. De quinta a domingo, seminários técnicos serão realizados diariamente no período da noite. Especialistas do setor e produtores de palmeiras compartilharão conhecimentos e participarão de oficinas consultivas voltadas à disseminação de boas práticas no cultivo da tamareira e à adoção de tecnologias modernas para melhoria da produtividade e da qualidade.