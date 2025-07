Mais de 32 mil estrangeiros são detidos por violar regras de imigração nos Emirados

ABU DHABI, 22 de julho de 2025 (WAM) – Mais de 32 mil pessoas foram detidas nos Emirados Árabes Unidos entre janeiro e o fim de junho de 2025 por violarem a Lei de Entrada e Residência, informou a Autoridade Federal de Identidade, Cidadania, Alfândega e Segurança de Portos.

As prisões ocorreram no âmbito de campanhas de fiscalização realizadas em todo o país, sob o lema “Por uma sociedade mais segura”, com o objetivo de reforçar o cumprimento das leis e normas que regem a permanência e o trabalho de estrangeiros no país.

O major-general Suhail Saeed Al Khaili, diretor-geral da Autoridade, afirmou que as campanhas buscam reduzir o número de infratores e garantir condições dignas de vida para moradores e visitantes, oferecendo oportunidades de permanência e trabalho dentro da legalidade.

Al Khaili destacou que a iniciativa reflete o empenho da entidade em promover uma cultura de respeito à lei, além de coibir a presença de infratores por meio de medidas legais, assegurando ainda a chance de que regularizem sua situação ou sejam deportados, de forma a contribuir para a segurança e a estabilidade da sociedade.

Cerca de 70% dos detidos já foram deportados após o cumprimento dos trâmites legais. Outros permanecem detidos e serão encaminhados às autoridades competentes.

Al Khaili garantiu que as campanhas de inspeção vão continuar em todo o país, com equipes especializadas atuando de forma contínua. Segundo ele, a Autoridade não hesitará em adotar as providências legais contra quem violar a Lei de Entrada e Residência, assim como contra aqueles que empregarem ou abriguem infratores. A legislação prevê sanções rigorosas, incluindo multas elevadas.

O diretor-geral fez um apelo à população para que respeite a legislação migratória e evite contratar pessoas em situação irregular, em prol da segurança coletiva.