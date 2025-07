Emirados e União Europeia discutem ampliação de relações comerciais e de investimento

BRUXELAS, 22 de julho de 2025 (WAM) – O ministro do Comércio Exterior dos Emirados Árabes Unidos, Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, reuniu-se com Maroš Šefčovič, comissário europeu de Comércio, para discutir o fortalecimento das relações bilaterais entre os Emirados e a União Europeia.

O encontro, realizado em Bruxelas, também permitiu revisar os avanços nas negociações para a assinatura de um Acordo de Parceria Econômica Abrangente (CEPA, na sigla em inglês), após a primeira rodada de conversas realizada entre junho e o início de julho.

À medida que as relações entre os Emirados e a UE se intensificam, a expectativa é de que o CEPA desempenhe papel fundamental na ampliação das trocas comerciais, na atração de investimentos e no impulso ao crescimento econômico entre as partes. Ambos os lados manifestaram otimismo em relação ao andamento das negociações e aos benefícios potenciais do acordo.

Em 2024, o comércio não petrolífero entre os Emirados e a União Europeia atingiu US$ 67 bilhões, um crescimento de 2,4% em relação ao ano anterior. O bloco europeu continua sendo um dos principais parceiros comerciais dos Emirados, representando 8,3% do total das trocas não ligadas ao petróleo.

“O diálogo contínuo com a União Europeia é essencial para navegar no atual cenário global do comércio”, afirmou Al Zeyoudi. “A UE é um parceiro comercial e de investimentos altamente valorizado pelos Emirados, com vínculos que se aprofundam em diversos setores. Esse crescimento está alinhado aos nossos interesses mútuos e ressalta a importância da colaboração em áreas como transição energética, tecnologia avançada e segurança alimentar.”

A reunião também serviu para discutir estratégias de ampliação dos investimentos em setores de alto crescimento, como energias renováveis e manufatura avançada. Os Emirados já mantêm parcerias estratégicas com países europeus, com destaque para projetos conjuntos nas áreas de energia solar e tecnologias inovadoras.

A delegação emiradense em Bruxelas contou com a presença do embaixador Mohamed Al Sahlawi, representante dos Emirados junto à Bélgica, à União Europeia e a Luxemburgo, além de Juma Al Kait, subsecretário adjunto do Ministério do Comércio Exterior.

Em meio à estratégia de diversificação econômica, o programa CEPA é considerado um dos pilares da agenda de comércio exterior dos Emirados. Ao reforçar suas relações com parceiros-chave como a União Europeia, o país busca ampliar o acesso a mercados globais e promover um desenvolvimento econômico sustentável.