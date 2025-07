Escritório Nacional de Mídia recebe delegação do Ministério da Informação do Kuwait

ABU DHABI, 22 de julho de 2025 (WAM) – O presidente do Escritório Nacional de Mídia dos Emirados Árabes Unidos (NMO, na sigla em inglês) e do Conselho de Mídia dos Emirados, Abdulla bin Mohammed bin Butti Al Hamed, recebeu uma delegação do Ministério da Informação do Estado do Kuwait, liderada por Lafi Al-Subaie, subsecretário-assistente para Imprensa, Publicações e Edições.

O encontro, realizado na sede do NMO em Abu Dhabi, também contou com a presença do diretor-geral do órgão, Dr. Jamal Mohammed Al Kaabi. Durante a reunião, foram discutidas formas de fortalecer a cooperação entre os dois países na área de mídia e ampliar a coordenação bilateral em diversos campos do setor. Os participantes também analisaram os desafios enfrentados pelo setor diante da aceleração da transformação digital.

As conversas incluíram ainda os preparativos para a próxima edição da Cúpula BRIDGE, considerada uma plataforma estratégica para o intercâmbio de ideias e a prospecção de tendências no setor de comunicação.

Al Hamed ressaltou a importância da integração e da coordenação entre os países do Golfo na área de mídia, destacando o papel desse esforço conjunto na construção de um ecossistema de comunicação mais inclusivo, com impacto positivo, pautado por valores humanitários, respeito à diversidade e responsabilidade com as comunidades.

A delegação do Kuwait conheceu os sistemas avançados de monitoramento e análise de mídia do Escritório Nacional, que incluem tecnologias de ponta para rastreamento de conteúdo em múltiplas plataformas, análise de tendências e avaliação do impacto de mensagens institucionais.

A equipe também apresentou aplicações-chave de inteligência artificial voltadas ao apoio à tomada de decisões no setor, com foco em aumentar a eficiência operacional e acompanhar o ritmo acelerado da evolução tecnológica da comunicação.