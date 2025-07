Hamdan bin Zayed recebe alunos de destaque do 12º ano na Região de Al Dhafra

AL DHAFRA, 22 de julho de 2025 (WAM) – O xeique Hamdan bin Zayed Al Nahyan, representante do governante na Região de Al Dhafra, recebeu os alunos com melhor desempenho do 12º ano de escolas públicas e privadas da região.

Durante o encontro, o xeique Hamdan parabenizou os estudantes pelos resultados obtidos e reafirmou o compromisso da liderança com a educação como pilar fundamental do desenvolvimento nacional. Ele destacou a importância de oferecer aos jovens um ambiente de aprendizado que estimule a excelência acadêmica e o crescimento pessoal.

O representante elogiou ainda o papel das famílias no apoio ao desempenho escolar dos filhos e ressaltou o trabalho dos educadores, considerados essenciais na formação das futuras gerações e no fortalecimento do progresso do país.

Hamdan bin Zayed incentivou os estudantes a seguirem com os estudos em áreas que tragam contribuições significativas para o mercado de trabalho, especialmente na própria Região de Al Dhafra, que oferece oportunidades em diversos setores.