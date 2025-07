Príncipe herdeiro de Ajman recebe embaixadora dos EUA ao fim de sua missão

AJMAN, 23 de julho de 2025 (WAM) – O xeique Ammar bin Humaid Al Nuaimi, príncipe herdeiro de Ajman e presidente do Conselho Executivo do emirado, recebeu a embaixadora dos Estados Unidos nos Emirados Árabes Unidos, Martina Strong, que se despediu em razão do encerramento de sua missão diplomática no país.

O príncipe herdeiro reafirmou a solidez das relações bilaterais entre os países destacando o empenho mútuo em fortalecer ainda mais esses laços de forma a atender aos interesses comuns e beneficiar os povos das duas nações. Ele elogiou os esforços da diplomata na promoção da cooperação em diversos setores e desejou-lhe êxito em suas futuras funções.

A embaixadora e sua delegação agradeceram a calorosa recepção e a hospitalidade generosa oferecida pelo príncipe herdeiro.

Martina Strong também expressou sua gratidão pelo apoio recebido durante sua permanência nos Emirados e ressaltou o contínuo desenvolvimento do emirado de Ajman, que, segundo ela, oferece oportunidades promissoras para o sucesso empresarial em diferentes áreas.