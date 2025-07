Etihad Airways projeta 21,5 milhões de passageiros e 18 novas aeronaves em 2025

ABU DHABI, 23 de julho de 2025 (WAM) – A Etihad Airways pretende transportar cerca de 21,5 milhões de passageiros até o fim de 2025, impulsionada pela expansão de sua frota com a incorporação de 18 novas aeronaves ao longo do ano, segundo anunciou o CEO da companhia, Antonoaldo Neves.

Em entrevista à Agência de Notícias dos Emirados (WAM), Neves afirmou que a companhia já recebeu dois novos aviões e espera a entrega de mais 16 nos próximos meses. Com mais de 10 milhões de passageiros transportados no primeiro semestre, a empresa prevê encerrar o ano com uma frota de 115 a 120 aeronaves.

O executivo destacou a trajetória de crescimento da Etihad: equilíbrio financeiro alcançado em 2022, margem de lucro de 3% em 2023, 6% em 2024 e expectativa de 7% a 8% em 2025. O crescimento é financiado com recursos próprios, o que contribui para a sustentabilidade do desempenho financeiro.

Com quase 100 destinos globais, a estratégia de expansão inclui aumento de frequências em rotas existentes, como Frankfurt e Barcelona (agora com dois voos diários) e Bangkok (cinco voos diários em alta temporada). Cerca de dois terços do aumento de capacidade é destinado a rotas já operadas, enquanto um terço visa novos destinos.

A companhia inaugurou voos para Atlanta com cinco frequências semanais, que agora se tornaram diárias. Nova York passou de um voo diário para dois, e todas as rotas para o Ocidente já contam com voos diários.

Segundo Neves, a Etihad prioriza mercados a até quatro horas de voo de Abu Dhabi, como Índia, Paquistão e países do Oriente Médio. A companhia opera quatro voos diários para Colombo, Riad, Jidá, Mumbai e Mascate, e planeja oferecer ao menos dois voos diários para todos os destinos no Sudeste Asiático, Europa e costa leste dos Estados Unidos.

Como parte de sua estratégia para redefinir as viagens regionais, Neves revelou que a Etihad receberá nesta semana, em Hamburgo, sua primeira aeronave A321 Long Range. Será o primeiro modelo de fuselagem estreita da frota a contar com cabine de primeira classe equipada com assentos totalmente reclináveis, descrita por ele como “a melhor experiência de viagem do mundo em uma aeronave narrow-body”.

Ele afirmou que o Aeroporto Internacional Zayed tem capacidade para sustentar esse crescimento, com planos de expansão da frota para cerca de 200 aeronaves e a meta de transportar entre 38 milhões e 39 milhões de passageiros até 2030 — o que significa dobrar o tamanho da companhia nos próximos cinco anos.

Neves elogiou o rápido desenvolvimento de Abu Dhabi, classificando a cidade como um lugar excepcional para viver e trabalhar. Observou que a capital dos Emirados cresce a um ritmo de 7% ao ano — cinco a seis vezes a média global —, o que impulsiona a demanda por viagens e serviços. Eventos internacionais sediados em Abu Dhabi, como feiras e conferências, além da crescente oferta de atrações turísticas e culturais, também contribuem para esse aumento da procura por voos de e para a capital.

“Dobramos nossa capacidade aérea em Abu Dhabi em apenas dois anos e meio. Isso nos posiciona como um importante agente de desenvolvimento, ao mesmo tempo que nos beneficiamos dos investimentos do governo em infraestrutura e turismo”, afirmou.

Sobre os desafios no cronograma de entrega das aeronaves, Neves explicou que a Etihad se antecipou a eventuais atrasos dos fabricantes e ajustou seus planos operacionais ao acelerar a entrada de aeronaves alugadas e ao reativar sete aviões A380.

Ele concluiu afirmando que a companhia está hoje mais ágil e melhor preparada para responder às dinâmicas do mercado, à medida que avança rumo ao objetivo de se tornar a companhia aérea preferida dos viajantes, com serviços excepcionais, flexibilidade e crescimento inteligente.