Fundo de Desenvolvimento de Abu Dabi financia projeto habitacional estratégico na Somalilândia

ABU DABI, 23 de julho de 2025 (WAM) – O Fundo de Desenvolvimento de Abu Dabi (ADFD, na sigla em inglês) inaugurou um projeto habitacional de grande porte na cidade de Berbera, na Somalilândia. Avaliado em AED 27,5 milhões (cerca de US$ 7,5 milhões), o projeto reforça o compromisso dos Emirados Árabes Unidos com o desenvolvimento sustentável da região.

A iniciativa contempla a construção de 300 unidades residenciais, divididas em três categorias de moradia para atender a diferentes perfis familiares. O projeto também inclui obras de infraestrutura essencial, como redes de água potável, esgoto, drenagem de águas pluviais, vias internas, áreas verdes e equipamentos públicos para prestação de serviços básicos.

O projeto faz parte de um esforço mais amplo do fundo para promover melhor qualidade de vida e garantir acesso à moradia digna e segura. A proposta está alinhada ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável nº 11 das Nações Unidas, que busca tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis até 2030.

A cerimônia de inauguração contou com a presença do vice-presidente da Somalilândia, Mohamed Aw-Ali Abdi, e do diretor do Escritório de Comércio dos Emirados na Somalilândia, Abdullah AlNaqbi, além de autoridades dos dois governos.

Segundo Mohamed Saif Al Suwaidi, diretor-geral do ADFD, o projeto é mais uma etapa da missão do fundo de apoiar o desenvolvimento sustentável em países parceiros. “Garantir moradia adequada é fundamental para a estabilidade social e o progresso econômico. Temos orgulho de colaborar com o governo da Somalilândia nessa iniciativa, que vai beneficiar cerca de 1.500 pessoas, gerar empregos e movimentar a economia local. Esses esforços terão impacto duradouro no crescimento e na resiliência da região”, afirmou.

Durante a cerimônia, o vice-presidente da Somalilândia agradeceu ao ADFD e aos Emirados pelo apoio contínuo ao desenvolvimento do país. Ele destacou que o projeto representa um avanço estratégico na melhoria das condições de vida em Berbera, ao oferecer moradias integradas e bem planejadas para centenas de famílias em um ambiente seguro e digno.

Ele acrescentou que os benefícios vão além da habitação, abrangendo infraestrutura, acesso a serviços essenciais e geração de empregos – fatores que fortalecem o crescimento econômico local e a sustentabilidade do desenvolvimento urbano.

O ADFD segue atuando como peça-chave na implementação da agenda de desenvolvimento da Somalilândia, com a gestão de um aporte do governo dos Emirados no valor total de AED 330 milhões. Os recursos financiam projetos estratégicos, como a reconstrução da rodovia Berbera–Hargeisa, no valor de AED 262 milhões, além de iniciativas nos setores de energia e transporte, todas voltadas à modernização da infraestrutura e à promoção de crescimento sustentável e de longo prazo na região.