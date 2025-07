Emirados Árabes Unidos destacam impacto de iniciativas globais para impulsionar os ODS em fórum da ONU

NOVA YORK, 23 de julho de 2025 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos apresentaram os resultados de suas iniciativas de desenvolvimento global voltadas ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 8 (ODS 8), durante participação no Fórum Político de Alto Nível das Nações Unidas de 2025, reafirmando o compromisso do país com o crescimento econômico inclusivo e o trabalho decente em escala mundial.

Organizado pelo Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais da ONU, o fórum deste ano ocorre na sede da organização em Nova York sob o tema “Avançar em soluções sustentáveis, inclusivas, científicas e baseadas em evidências para a Agenda 2030 e seus Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, sem deixar ninguém para trás”.

A participação dos Emirados reflete um modelo de desenvolvimento baseado em sustentabilidade, geração de oportunidades e parcerias internacionais voltadas ao cumprimento da Agenda 2030.

Durante o evento, o Secretariado do Comitê Nacional dos Emirados para os ODS, o Consulado-Geral do país em Nova York e o Conselho Empresarial Emirados-Estados Unidos promoveram a mesa-redonda de alto impacto “Além de 2030: repensando o crescimento econômico para pessoas e planeta”.

O painel reuniu autoridades emiradenses como Abdulla Nasser Lootah, secretário-assistente do Ministério de Assuntos do Gabinete para Competitividade e Intercâmbio de Experiências e presidente do Comitê Nacional para os ODS; Mohammed Abdulrahman AlHawi, subsecretário do Ministério do Investimento; Mohammed Ali Rashid Lootah, diretor-geral das Câmaras de Comércio de Dubai; o tenente-coronel Ahmad Al Zarooni, diretor de Representação Policial Internacional do Ministério do Interior; e Amna Binzaal Almheiri, cônsul-geral dos Emirados em Nova York.

As discussões abordaram o papel do setor privado no avanço do crescimento sustentável e inclusivo, além de soluções para superar defasagens de qualificação global e reformular estruturas de comércio internacional para apoiar o desenvolvimento.

A delegação emiradense também organizou dois painéis temáticos: “Diplomacia econômica em ação”, que analisou como a diplomacia pode reforçar a resiliência e a estabilidade econômicas em consonância com o ODS 8, e “Da visão à ação”, voltado à análise de políticas públicas relacionadas ao ODS 16, sobre paz, justiça e instituições eficazes.

Lootah afirmou que o modelo econômico dos Emirados está moldando o futuro do trabalho e abrindo oportunidades para novas gerações, dentro e fora do país. Segundo ele, a estratégia econômica do país combina inclusão e sustentabilidade, permitindo que os Emirados contribuam de forma significativa para o progresso global, em linha com a Agenda 2030 e com os desafios do futuro.

Ele destacou ainda a necessidade de estabelecer um consenso internacional em torno de conceitos econômicos sustentáveis e de novas formas de trabalho, especialmente no contexto da definição de metas globais pós-2045 (os chamados XDGs).

Lootah acrescentou que a presença da delegação no fórum reforça esse propósito, por meio de parcerias estratégicas e da troca de experiências liderada pelo Programa de Intercâmbio de Experiências Governamentais, com contribuições de instituições nacionais que impulsionam o desenvolvimento sustentável e inclusivo.

Por sua vez, AlHawi ressaltou que a política de investimentos do país é centrada em parcerias estratégicas voltadas à inovação e ao crescimento de longo prazo. “Os Emirados são uma terra de oportunidades. Empoderamos jovens, empreendedores, inovadores e pesquisadores. Sob a liderança do governo, o Ministério do Investimento promove fluxos globais de capital que não apenas fomentam inovação, mas também cultivam talentos, ampliam oportunidades e impulsionam o desenvolvimento sustentável”, afirmou.

Segundo ele, essa visão já se concretiza, refletindo o compromisso emiradense com a criação de um ecossistema integrado, que combina um arcabouço regulatório ágil com estímulo ao crescimento do setor privado e à construção de uma economia resiliente e preparada para o futuro.

Criado em 2012, o Fórum Político de Alto Nível das Nações Unidas é a principal plataforma da ONU para revisão e avanço dos ODS. Delegações participantes apresentam avaliações nacionais e internacionais sobre o progresso da Agenda 2030.

A edição de 2025 do fórum inclui revisões aprofundadas de cinco metas prioritárias: ODS 3 (vida saudável e bem-estar para todos), ODS 5 (igualdade de gênero), ODS 8 (crescimento econômico inclusivo e trabalho decente), ODS 14 (vida na água) e ODS 17 (parcerias globais para o desenvolvimento sustentável).