Ministério do Ensino Superior divulga novo calendário acadêmico para o ano letivo de 2025-2026

ABU DABI, 23 de julho de 2025 (WAM) – Após aprovação do Conselho de Educação, Desenvolvimento Humano e Desenvolvimento Comunitário, o Ministério do Ensino Superior e Pesquisa Científica dos Emirados (MoHESR, na sigla em inglês) anunciou a adoção de uma nova estrutura de calendário acadêmico para todas as instituições de ensino superior públicas e privadas do país no ano letivo de 2025-2026. A medida reflete o compromisso conjunto com o fortalecimento do sistema educacional nacional.

A nova estrutura altera datas de férias ao fim dos períodos letivos, com o objetivo de promover um calendário acadêmico mais flexível e padronizado em todas as instituições de ensino superior (IES) dos Emirados. Em consonância com os objetivos do “Ano da Comunidade”, a proposta busca favorecer a coesão familiar e apoiar os estudantes por meio de uma distribuição mais equilibrada entre períodos de estudo e descanso.

Segundo o ministro interino do Ensino Superior e da Pesquisa Científica e ministro de Recursos Humanos e Emiratização, Abdulrahman Al Awar, o novo calendário representa o compromisso do ministério com a criação de um ambiente universitário integrado, que atenda às necessidades dos alunos, melhore a vivência acadêmica e contribua para o desempenho estudantil.

“Essa iniciativa reflete nossos esforços contínuos para aumentar a eficiência do ensino superior, alinhando políticas acadêmicas às metas de desenvolvimento comunitário e às demandas dos estudantes. As mudanças marcam uma virada qualitativa rumo a um sistema mais equilibrado, que valoriza o bem-estar dos alunos, o engajamento social e o crescimento pessoal”, afirmou Al Awar.

De acordo com o novo modelo, o ano acadêmico universitário terá início em 25 de agosto de 2025. As principais férias coincidirão com o calendário escolar, incluindo um recesso de inverno de quatro semanas, de 8 de dezembro de 2025 a 4 de janeiro de 2026, com retorno às aulas em 5 de janeiro. Já o recesso da primavera ocorrerá de 16 a 29 de março de 2026, com retomada das atividades acadêmicas no dia 30.

O ano letivo será encerrado em 3 de julho de 2026, com um cronograma mais claro e equilibrado que visa apoiar o aprendizado e o bem-estar dos estudantes. Todas as instituições de ensino superior sediadas nos Emirados deverão seguir datas unificadas para início e fim do ano acadêmico, excetuando-se universidades internacionais com calendários próprios vinculados aos países de origem.

A nova diretriz também prevê certa flexibilidade, permitindo que as instituições definam a data de início com base nas exigências específicas de seus programas acadêmicos, e ajustem o término do ano letivo conforme a oferta de semestres de verão. As datas de férias poderão ser antecipadas ou adiadas em até uma semana, desde que a duração original do recesso seja mantida.

A adoção do novo calendário é considerada uma medida estratégica dentro dos esforços nacionais para aprimorar o ensino superior, proporcionando uma experiência mais flexível e de qualidade, alinhada às necessidades acadêmicas e pessoais dos estudantes. A iniciativa reforça o compromisso do MoHESR com a construção de um ambiente de aprendizagem integrado, capaz de preparar os jovens para os desafios do futuro e para contribuir com criatividade e competência para o desenvolvimento do país.