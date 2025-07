Previsão indica formação de nuvens convectivas com chuvas entre sexta e segunda-feira, informa o Centro Nacional de Meteorologia

ABU DHABI, 24 de julho de 2025 (WAM) — O Centro Nacional de Meteorologia (NCM, na sigla em inglês) informou que há previsão de formação de nuvens convectivas locais nas regiões leste e sul do país, acompanhadas de chuvas de intensidades variadas, entre os dias 25 e 28 de julho, de sexta a segunda-feira.

De acordo com o boletim mais recente do NCM, esse cenário meteorológico decorre da influência da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), que avança do sul em direção ao território emiradense. A esse fator somam-se a atuação de sistemas de baixa pressão em níveis superficiais e superiores, vindos do sul, além da entrada de massas de ar úmido oriundas do Mar da Arábia e do Mar de Omã. O aumento das temperaturas durante o dia e a presença de cadeias montanhosas no leste também contribuem para a instabilidade.

“Há possibilidade de formação de nuvens convectivas com ocorrência de chuvas de intensidade variável, podendo ser acompanhadas de pequenas pedras de granizo, relâmpagos e trovões em áreas isoladas das regiões leste e sul, com possível avanço para zonas internas”, detalhou o centro meteorológico.

Os ventos deverão soprar de sudeste a nordeste, com intensidade moderada, tornando-se fortes nas áreas de nuvens convectivas. Essas rajadas podem levantar poeira e areia, reduzindo a visibilidade horizontal.

O mar deve apresentar condições ligeiramente agitadas tanto no Golfo Arábico quanto no Mar de Omã.