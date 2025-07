Festival de Tâmaras de Al Dhaid reúne principais produtores dos Emirados

SHARJAH, 24 de julho de 2025 (WAM) — A 9ª edição do Festival de Tâmaras de Al Dhaid, o mais importante evento agrícola e comercial promovido pela Câmara de Comércio e Indústria de Sharjah (SCCI, na sigla em inglês), foi oficialmente aberta nesta quinta-feira (24/07), no Expo Al Dhaid.

Com programação entre 23 e 27 de julho, o festival atrai grandes produtores de tâmaras e cultivadores de palmeiras de todo o país, além de 15 empresas do setor agrícola, entidades governamentais, representantes do setor privado e pequenos empreendedores.

A cerimônia de abertura contou com a presença de Abdallah Sultan Al Owais, presidente da SCCI; Mohammed Al Nuaimi, secretário-geral adjunto do Ministério da Mudança Climática e Meio Ambiente; Dr. Mohammed Al Hammadi, subsecretário adjunto do setor de diversidade alimentar do mesmo ministério; Salem Ali Al Muhairi, presidente do Conselho Municipal da Cidade de Sharjah; além de integrantes do conselho da SCCI.

Participaram também Mohammed Ahmed Amin Al Awadi, diretor-geral da SCCI; Sultan Al Shamsi, diretor do Centro Nacional de Agricultura; e Mohammad Musabah Al Tunaiji, coordenador geral do festival, além de autoridades municipais do centro e do leste do emirado, altos funcionários e representantes de entidades governamentais participantes.

Após a cerimônia oficial, os presentes visitaram os estandes do festival e conheceram diversas variedades de tâmaras e frutas, interagindo com agricultores e expositores, que compartilharam técnicas de manejo e cuidados com as palmeiras.

O público também acompanhou competições e atividades culturais que marcaram o primeiro dia do evento, ressaltando o valor do patrimônio agrícola local. Na ocasião, houve homenagem às entidades governamentais que apoiam o festival, além da premiação dos vencedores dos concursos realizados nos dois primeiros dias.

As atividades noturnas incluíram concursos temáticos e atrações culturais, complementadas por uma palestra especializada sobre variedades de palmeiras, métodos de cultivo e particularidades da agricultura em Sharjah — com destaque tanto para o saber tradicional quanto para a inovação tecnológica.

Abdallah Sultan Al Owais afirmou: “Ao longo de nove edições consecutivas, o festival consolidou-se como referência cultural e plataforma econômica ativa, beneficiando centenas de agricultores em Sharjah e em todo o país.”

Ele destacou que esse êxito reafirma o compromisso da câmara em fortalecer o setor agrícola por meio da criação de um ambiente competitivo, que estimule a melhoria na qualidade dos produtos locais.

Mohammed Saeed Al Nuaimi, do Ministério da Mudança Climática e Meio Ambiente, ressaltou que o festival representa uma iniciativa nacional em prol da segurança alimentar e da sustentabilidade agrícola. Segundo ele, “o evento, realizado anualmente e com grande participação da comunidade, demonstra o crescente interesse em investir na agricultura local, alinhando-se à visão ministerial de resiliência, inovação e sustentabilidade no setor.”

Para Mohammad Musabah Al Tunaiji, o festival serve como elo estratégico entre agricultores e investidores, promovendo parcerias e incentivando jovens talentos na cultura da tamareira.

A edição deste ano inclui diversas competições com prêmios atrativos, em categorias como Khneizi, Khalas e Shishi, além das elites Geral e Especial de Al Dhaid, destinadas a produtores dos Emirados do Norte.

Há ainda concursos voltados ao público feminino com produção caseira, competição infantil de beleza da ratb al kharaif (tâmara fresca), e disputas com limões locais e figos vermelhos. Todas as provas seguem critérios rigorosos do programa “Busharat Al-Qeith”, que valoriza a colheita precoce e de qualidade.

O festival inclui também oficinas técnicas, palestras com especialistas e seminários sobre boas práticas agrícolas, além de dar visibilidade a produtores familiares e pequenos negócios — fortalecendo o engajamento socioeconômico no contexto do “Ano da Comunidade” nos Emirados.

Combinando herança cultural, dinamismo econômico e conscientização pública, o Festival de Tâmaras de Al Dhaid reafirma seu papel como plataforma de excelência agrícola, de promoção do desenvolvimento comunitário e celebração dos produtos locais em um ambiente imersivo e participativo.