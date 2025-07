Investimentos bancários nos Emirados ultrapassam AED 774 bilhões até abril de 2025

ABU DHABI, 24 de julho de 2025 (WAM) — Os investimentos dos bancos que operam nos Emirados Árabes Unidos mantiveram a trajetória de alta e somaram AED 774,3 bilhões até o fim de abril de 2025. O volume representa um crescimento anual de 16,2% em comparação com abril de 2024, além de uma alta de 1,4% em relação a março deste ano.

Segundo indicadores bancários divulgados pelo Banco Central dos Emirados Árabes Unidos (CBUAE, na sigla em inglês), os investimentos em títulos de dívida chegaram a AED 352,4 bilhões no fim de abril. Já os papéis mantidos até o vencimento totalizaram AED 345,8 bilhões.

Os bancos também aplicaram AED 19,3 bilhões em ações e AED 56,8 bilhões em outros instrumentos de investimento.

O crédito bancário total superou AED 2,259 trilhões, o que corresponde a um avanço anual de 9,5%. Desse total, aproximadamente AED 1,881 trilhão corresponde ao crédito doméstico, enquanto AED 378,3 bilhões referem-se a operações de crédito no exterior.

Os depósitos bancários ultrapassaram AED 2,965 trilhões, sendo AED 2,689 trilhões em depósitos de residentes e AED 275,6 bilhões de não residentes.

Na divisão por emirado, Abu Dhabi lidera com AED 408,9 bilhões em investimentos bancários, seguido por Dubai com AED 296 bilhões e os demais emirados com AED 69,5 bilhões.