Parlamento Árabe condena aprovação no Knesset de imposição da soberania israelense sobre a Cisjordânia

CAIRO, 24 de julho de 2025 (WAM) – Mohammed bin Ahmed Al Yamahi, presidente do Parlamento Árabe, condenou veementemente a aprovação pelo Knesset israelense da imposição da chamada “soberania israelense” sobre a Cisjordânia ocupada.

Al Yamahi classificou a medida como uma agressão legislativa flagrante contra os direitos do povo palestino e uma perigosa escalada que compromete qualquer perspectiva de solução de dois Estados. Segundo ele, trata-se de uma violação escancarada do direito internacional e das resoluções das Nações Unidas, em especial as resoluções 242, 338 e 2334 do Conselho de Segurança.

Em comunicado, o presidente do Parlamento Árabe afirmou que “a aprovação de legislações racistas como essa no Knesset representa uma ameaça direta à paz e à segurança internacionais e reflete a insistência do Estado ocupante em avançar com seus planos coloniais e consolidar um sistema de apartheid sob um falso manto jurídico, em flagrante desafio aos princípios da Carta das Nações Unidas e ao sistema internacional baseado no respeito ao direito internacional e ao direito dos povos à autodeterminação”.

Al Yamahi apelou à União Interparlamentar para que adote uma posição firme diante da violação, por parte do Knesset, dos princípios que fundamentam a atuação parlamentar internacional.

Ele exigiu a suspensão imediata da filiação do Knesset à união, considerando-o um órgão legislativo que legitima a ocupação e os assentamentos e que mina os fundamentos democráticos sobre os quais se baseia o sistema parlamentar global.

O presidente do Parlamento Árabe também instou os parlamentos do mundo a não reconhecerem quaisquer medidas legislativas emitidas pelo Knesset que alterem o status jurídico dos territórios palestinos ocupados. Defendeu ainda a imposição de sanções parlamentares contra os membros que votaram a favor de projetos de anexação e assentamentos, qualificando-os como cúmplices diretos da violação do direito internacional e do fortalecimento do sistema de ocupação e apartheid.

Al Yamahi reafirmou o total apoio do Parlamento Árabe aos direitos nacionais legítimos do povo palestino, em especial o direito à criação de um Estado independente e soberano com Jerusalém como capital. Ressaltou ainda a necessidade de unificar as posições parlamentares internacionais para frear essa irresponsabilidade legislativa do Knesset israelense e expor suas práticas vergonhosas em todas as arenas internacionais.