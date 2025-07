Kuwait condena moção do Parlamento de Israel para anexação da Cisjordânia

KUWAIT, 24 de julho de 2025 (WAM) – O Ministério das Relações Exteriores do Kuwait condenou veementemente a moção aprovada pelo Parlamento de Israel (Knesset) que visa anexar e aplicar sua soberania sobre a Cisjordânia ocupada, em um novo desafio ao direito internacional.

Em comunicado divulgado pela agência oficial KUNA, o ministério classificou a medida como uma violação flagrante das normas internacionais e alertou que a iniciativa representa uma perigosa escalada na tensão regional promovida pela ocupação israelense.

A nota também renovou o apelo do Kuwait à comunidade internacional e ao Conselho de Segurança das Nações Unidas para que assumam suas responsabilidades e adotem ações concretas diante da gravidade da situação.

O comunicado reiterou a posição firme e histórica do Kuwait em apoio à causa palestina, à autodeterminação do povo palestino e à criação de um Estado independente dentro das fronteiras de 1967, com Jerusalém Oriental como capital.