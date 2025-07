Al Ain Club firma parceria histórica para transformar filial de Al Amerah em polo comunitário

AL AIN, 24 de julho de 2025 (WAM) – O Al Ain Sports and Cultural Club anunciou a assinatura do maior investimento em desenvolvimento social de sua história: uma parceria histórica de 30 anos com a SPOX Investments, empresa especializada em projetos sustentáveis voltados para comunidades.

O acordo prevê a reestruturação completa da filial do clube em Al Amerah, que será transformada em um espaço integrado voltado à comunidade local, reunindo serviços, lazer e atividades sociais para todos os públicos. A iniciativa reforça o compromisso do Al Ain Club com seu papel social e com o estímulo ao crescimento urbano sustentável.

O projeto inclui áreas comerciais e gastronômicas, clínicas médicas comunitárias, um centro multifuncional para eventos e atividades, além de zonas interativas de esportes e entretenimento voltadas a famílias e jovens. A proposta é fazer da unidade de Al Amerah um polo vibrante de vida comunitária, combinando serviços do cotidiano com atividades públicas dinâmicas.

Durante coletiva de imprensa, Khalifa Al Mazrouei, vice-presidente do Conselho e diretor-geral do Al Ain Club, destacou que o projeto de desenvolvimento de Al Amerah não é apenas uma obra física. "Ele materializa nossa visão de transformar o clube em uma plataforma de serviços que melhora o dia a dia das pessoas. Esta parceria de longo prazo reflete nossa crença no desenvolvimento institucional da comunidade e nossa confiança na SPOX como parceira estratégica. A duração de 30 anos do contrato demonstra o compromisso mútuo com um impacto sustentável”, disse.

Por sua vez, Ahmed Goma’a Al Shamsi, vice-presidente do Conselho da SPOX Investments, afirmou: “O forte espírito comunitário de Al Ain e a crescente demanda por serviços modernos tornam a cidade ideal para este tipo de investimento. Esta parceria com o clube cria um centro dinâmico que apoia a vida local, impulsiona o crescimento econômico e gera valor duradouro para a comunidade e para os investidores.”

Já o CEO do Al Ain Club, Nazeel Juvale, salientou a conexão do projeto com a missão ampliada do clube: “Trata-se de mais do que uma parceria: é um investimento de longo prazo na infraestrutura social de Al Ain. Este projeto transformador reforça a estratégia do clube de ampliar seu legado esportivo para uma atuação mais ampla, com papel de destaque no desenvolvimento social, estabelecendo um novo padrão nacional para iniciativas comunitárias integradas e sustentáveis.”

As obras estão previstas para começar nas próximas semanas, com entregas em etapas para garantir acesso progressivo da comunidade aos novos serviços e espaços.