‘Identidade e Cidadania’ alerta para contas online que enganam clientes com promessas de serviços acelerados

ABU DHABI, 28 de julho de 2025 (WAM) — A Autoridade Federal de Identidade, Cidadania, Alfândega e Segurança de Portos dos Emirados Árabes Unidos alertou cidadãos, residentes e visitantes interessados em viver ou trabalhar no país para que tenham cautela ao solicitar serviços, recomendando que utilizem exclusivamente os canais oficiais autorizados.

O órgão advertiu contra anúncios enganosos promovidos por escritórios ou empresas não autorizadas por meio de sites e plataformas de redes sociais.

A Autoridade ressaltou que seus serviços são prestados por meio de procedimentos simplificados e acessíveis, disponíveis por canais oficiais aprovados — como seu site, aplicativo móvel e centros de atendimento e escritórios de digitação autorizados espalhados pelo país.

A instituição esclareceu que não concedeu privilégios ou facilidades especiais a escritórios ou empresas que anunciam nas redes sociais alegando oferecer serviços mais rápidos com menos etapas, com o intuito de enganar os clientes e arrecadar dinheiro sem respaldo legal.

A Autoridade também alertou para o aumento de práticas ilegais promovidas por certas contas nas redes sociais e websites que divulgam supostos serviços oferecidos pela instituição, alegando acelerar procedimentos governamentais sem cumprir as normas e exigências estabelecidas, geralmente cobrando taxas abusivas.

De acordo com o órgão, essas entidades se valem de táticas de publicidade enganosa para explorar os usuários, o que prejudica a reputação da Autoridade, gera riscos à segurança e contribui para o surgimento de um mercado paralelo, comprometendo a equidade e a transparência na prestação de serviços públicos.

Por fim, a Autoridade Federal afirmou que está monitorando essas práticas suspeitas e que tomará as medidas legais cabíveis em coordenação com as autoridades jurídicas competentes do país.