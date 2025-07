Abdulla Al Hamed visita pavilhão dos Emirados na Expo 2025 Osaka

OSAKA, 28 de julho de 2025 (WAM) — Abdulla bin Mohammed bin Butti Al Hamed, presidente do Escritório Nacional de Mídia (NMO) e do Conselho de Mídia dos Emirados Árabes Unidos, visitou o pavilhão dos Emirados na Expo 2025 Osaka, no Japão, realizada sob o tema “Da Terra ao Éter”.

Acompanhado por Jamal Mohammed Obaid Al Kaabi, diretor-geral do NMO, Al Hamed recebeu informações detalhadas sobre as principais características do pavilhão, que destacam a visão de futuro dos Emirados e suas contribuições globais nos campos da sustentabilidade, saúde, tecnologia e espaço.

O pavilhão também apresenta as conquistas do país e seu papel em promover o progresso coletivo e o empoderamento de indivíduos por meio da pesquisa científica, da inovação e do engajamento da juventude.

Al Hamed afirmou que a participação dos Emirados nesse evento global reflete o forte compromisso do país com a promoção da cooperação internacional e a consolidação de seu papel como ponte global para o diálogo e o avanço conjunto. Ele ressaltou a importância do pavilhão em apresentar a visão de desenvolvimento do país e experiências inspiradoras nas áreas de inovação, sustentabilidade e desenvolvimento humano.

Destacou ainda o trabalho exemplar por trás do projeto arquitetônico do pavilhão, inspirado na tamareira — símbolo do patrimônio e da identidade emiradense —, o que contribuiu para atrair mais de um milhão de visitantes em apenas dois meses.

Al Hamed também elogiou o papel fundamental de sua alteza a xeica Mariam bint Mohamed bin Zayed Al Nahyan, presidente da Fundação Mohamed bin Zayed para a Humanidade, por sua supervisão direta e atenção a cada detalhe do pavilhão.

Segundo ele, a participação dos Emirados na Expo Osaka dá continuidade à visão nacional de um futuro pautado na sustentabilidade e prosperidade, por meio do fortalecimento de parcerias globais, da troca de conhecimento e do equilíbrio consciente entre avanço tecnológico e preservação ambiental. Ele recordou ainda a participação de Abu Dhabi na Expo Osaka de 1970, a primeira presença dos Emirados em uma exposição mundial.

Durante a visita, o presidente do Escritório Nacional de Mídia também conheceu outros pavilhões nacionais, como os da Arábia Saudita, Omã, Qatar, Kuwait e Bahrein, que em conjunto evidenciam contribuições inspiradoras do Golfo.

Al Hamed elogiou as ideias e experiências interativas apresentadas nesses pavilhões, que refletem o progresso alcançado pelos países do Golfo em inovação, sustentabilidade e cultura. Destacou ainda o cuidado com o design, que incorpora as identidades nacionais, e a importância dessa presença regional para fortalecer a imagem positiva do Golfo no cenário internacional.

Ele também visitou o pavilhão do Japão, país anfitrião, elogiando a organização da exposição e a riqueza da experiência cultural. Passou ainda pelos pavilhões da China e do Brasil, onde conheceu iniciativas pioneiras em inovação e sustentabilidade.