Emirados retomam lançamentos aéreos de ajuda em Gaza pelo segundo dia consecutivo na operação “Pássaros da Bondade”

GAZA, 28 de julho de 2025 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos, em cooperação com o Reino da Jordânia, retomaram as operações de lançamento aéreo de ajuda humanitária sobre áreas isoladas da Faixa de Gaza como parte da iniciativa “Pássaros da Bondade”. Esta foi a 55ª missão aérea desde o início da operação e marca o segundo dia consecutivo de entregas por via aérea.

As ações integram a missão humanitária “Operação Chivalrous Knight 3” e reafirmam o compromisso inabalável dos Emirados com o apoio ao povo palestino e com a mitigação do sofrimento humanitário, especialmente em regiões inacessíveis por terra devido à situação de segurança em curso.

Desde o lançamento da iniciativa, já foram lançadas aproximadamente 3.750 toneladas de ajuda vital, incluindo alimentos básicos e suprimentos de emergência essenciais para atender às necessidades urgentes das famílias impactadas pela grave crise humanitária na região. A operação faz parte da resposta mais ampla e contínua dos Emirados à deterioração das condições de vida em Gaza.

O governo emiradense reiterou que segue coordenando com parceiros regionais e internacionais para garantir que a ajuda humanitária chegue às populações necessitadas por todos os meios disponíveis — aéreo, terrestre e marítimo. Essas ações refletem os valores humanitários profundamente enraizados dos Emirados Árabes Unidos e seu papel de destaque em operações globais de socorro e assistência.