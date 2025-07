Abdulla Al Hamed realiza reuniões com líderes da mídia e do meio acadêmico em Osaka antes da Cúpula BRIDGE

OSAKA, 29 de julho de 2025 (WAM) — Abdulla bin Mohammed bin Butti Al Hamed, presidente do Escritório Nacional de Mídia (NMO, na sigla em inglês) e do Conselho de Administração do Conselho de Mídia dos Emirados, realizou uma série de reuniões com líderes da mídia e do setor acadêmico na cidade japonesa de Osaka. Ele estava acompanhado por Jamal Mohammed Obaid Al Kaabi, diretor-geral do NMO.

A visita marca o início da turnê asiática de Al Hamed como parte da preparação para a próxima Cúpula BRIDGE, que será realizada em Abu Dhabi em dezembro.

A viagem reflete o compromisso do presidente do NMO em fortalecer a cooperação internacional e expandir parcerias estratégicas com instituições globais de destaque nas áreas de mídia, educação, liderança intelectual e tecnologia avançada.

Durante os encontros, Al Hamed discutiu perspectivas de cooperação conjunta com instituições e personalidades japonesas de destaque. As conversas abordaram a integração entre mídias tradicionais e novas, o papel das universidades e das instituições culturais na formação da próxima geração de líderes da comunicação e do pensamento, além do valor de plataformas criativas para fomentar o entendimento intercultural.

Al Hamed destacou que a Cúpula BRIDGE representa uma oportunidade estratégica para alinhar os esforços globais em mídia e cultura diante de um cenário internacional em rápida transformação. Ele ressaltou que parcerias com organizações de prestígio, como a emissora pública japonesa, a Tokyo International University e importantes plataformas de mídia, fortalecem a posição dos Emirados como um centro global de diálogo midiático e intelectual.

Entre os participantes das reuniões estavam Takeshi Shibasaki, produtor executivo e chefe de coprodução do Centro de Desenvolvimento de Conteúdo da NHK (emissora pública do Japão); Mika Sugiura, editora-chefe do portal Japan Forward; Cy West, diretor de operações do Rihga Royal Hotel Osaka; e Wada Masashi, professor honorário da Tokyo International University.